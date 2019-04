KUSTURICA O IZBORU ČEDOMIRA JOVANOVIĆA ZA KOMŠIĆEVOG SAVETNIKA: To vam je kao kad se makro i kurva ujutru probude, pa je makro zapravo srećan što ima neko gori od njega!

Reditelj Emir Kusturica prokomentarisao je imenovanje predsednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića za savetnika člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića.

Kusturica, koji je odnedavno i zvanično savetnik predsedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kaže da je Čedomir Jovanović „jedan zanimljiv tip“.

„On je služio političarima u svakoj vlasti da narodu pokažu kako ima jedan gori od njih i šta ih čeka ako on dođe na vlast. I on to i danas radi vrlo uspešno. Mislim da će on obaviti i ovaj sad posao, da njegova pojava već upozorava narod da ako slučajno ne budu slušali ove koji su na vlasti, da bi on mogao da dođe i onda bi nastala pometnja“, izjavio je reditelj u jednom dahu, a potom dodao:

„To vam je kao kad se makro i kurva ujutru probude, pa je makro zapravo srećan što ima neko gori od njega.“

Na pitanje Sputnjika kako mu se sviđa odnedavno i zvanična funkcija Dodikovog savetnika, Kusturica kratko i šaljivo odgovara:

„A šta ja njega onako pametnog mogu da savjetujem?!“

kurir.rs/sputnik

