POSTOJI REALNA OPASNOST PO SRBE NA SEVERU KOSOVA Nebojša Čović: Prisutne su provokacije... četiri oficira albanske vojske u izviđanju, pa Rosu... POSTOJI PLAN ZA TO, I MI TO ZNAMO!

Nekadašnji šef Koordinacionog tela Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović izjavio je danas da postoji realna opasnost od novih sukoba, jer "Kosovo pokušava da zaokruži suverenitet".

Odluka stranke kosovskih Srba Srpske liste da izađe na lokalne izbore na severu Kosova dobra je i pravovremena, "kako Srbi ponovo ne bi bili proglašeni za loše momke", istakao je Čović za RTS.

"Poučeni iskustvom, naš najveći problem je to srpsko jedinstvo, odnosno nejedinstvo na koje igraju mnogi. Svi računaju da ako se ne pojave Srbi, pojaviće se druge grupe čime će se stvoriti iluzija da su to multietnički izbori. Ta igra je već viđena", rekao je Čović.

Upozorio je da postoji veliki pritisak na Srbe sa severa KiM jer je u toku, kakao je oceno, pokušaj zaokruživanje suvereniteta Kosova.

"Ja nisam rekao da se Srbima sprema veliko zlo, kakvi su bili naslovi u medijima, ali postoji opasnost od agresivnog pristupa na sever, prisutne su provokacije - četiri oficira albanske vojske u izviđanju, vojska na severu, pa Rosu. Postoji plan za to, i mi za to znamo", navodi nekadašnji šef Koordinacionog tela za KiM.

Prema njegovim rečima, komandant Kfora treba da vodi računa o tome da ne preduzima nelogične radnje koje prave frustraciju kod srpske zajednice i koje nisu u okviru Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Čović smatra da je dobro što postoji inicijativa za sastanak u Berlinu, ali dodaje da treba biti oprezan.

"Mislim da se tim sastankom može doći do toga da se dezavuiše Briselski sporazum koji nije sproveden do kraja. Mislim da Nemačka i Francuska promovišu sebe u novoj liderskoj poziciji i to je njihova želja u novoj, redefinisanoj EU", navodi Čović.

Smatra da Berlin i London produžavaju neukidanje taksi koje je uvela Priština na srpsku robu.

"Oni nisu za rešenje problema Kosova, što dodatno stimuliše (kosovskog premijera Ramuša) Haradinaja da se ne pomera sa pozicije kada je ukidanje taksi u pitanju, formiranje vojske i platforma za dijalog", dodao je Čović.

Kako ističe, krupni lideri - kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron - žele da naprave nekakvo premošćavanje kada je reč o Kosovu.

"Žele da kažu 'nisu važne takse, vojska, platforma, 'ajde da nastavimo dijalog'. Ne, to ne može, mora da se ukinu takse, kad se to desi, treba da se analiziraju sporazumi jer je EU bila garant. Pa šta, treba da padnemo u nesvest zato što su to veliki lideri?", istakao je Čović.

Postoje nezvanične informacije da će na sastanku u Berlinu biti prisutni i albanski premijer Edi Rama i šef diplomatije Iljir Meta.

Ako je to tačno, to je nova dimenzija, smatra Čović.

"Onda oni (Merkelova i Makron) učestvuju u formiranju Velike Albanije, a NATO je već to počeo. To treba imati u vidu. Mislim da je dobro da Srbija ne popusti, da ima inicijativu", rekao je Čović.

"Neke stvari možete da prihvatite, ali ima mnogo stvari koje ne možete. Bez obzira što je ovo Balkan, a mi Balkanci, ne pijemo mastilo svaki dan", zaključio je Čović.

