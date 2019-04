HARADINAJ PRETI I PROVOCIRA: Taksa neće biti ukinuta bez sporazuma o obostranom priznanju

PRIŠTINA - Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da neće biti ukidanja niti suspenzije takse bez postizanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom o obostranom priznanju i istakao da sada niko to ne traži.

Po njemu, uvođenje takse je doprinelo da se zaustavi ideja o korekciji granica.

"Da bismo to izbegli mi smo zatražili ugovor o međusobnom priznanju Kosova i Srbije koji će dobiti pregovaračka ekipa Kosova. Ako mislimo da je to što tražimo i ako imamo garancije da će se to postići onda mi ne bismo blokirali proces", rekao je Haradinaj kasno sinoć za KTV.

Govoreći o verbalnim napadima na njega, Haradinaj kaže da je postao objekat napada pošto se nije pokoravao temama o podeli Kosova, "za koje se mislilo da su gotova stvar, ne samo na Kosovu, već i u regionu, kao i zbog takse i vojske (transformacije BSK u OSK)". "Smeta im čovek koji se ne pokorava ovim temama", kazao je Haradinaj.

Svi oni koji su zahtevali i zahtevaju ukidanje takse u suštini rade na slabljenju Kosova, kaže kosovski premijer i dodaje da je Kosovo bilo prinuđeno da donese odluku o taksi. "Svi znaju da taksa neće biti povučena. Niko sada ne traži njeno ukidanje. Videli su (moju odlučnost) i ostavili su taj posao", kazao je Haradinaj.

(Kurir.rs/Beta)

