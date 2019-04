ĐILASOVI I BOŠKOVI PROVOCIRAJU I PRIŽELJKUJU NASILJE: Razvili transparente 1 od 5 miliona na mestu velikog skupa Budućnost Srbije danas u Novom Sadu (FOTO)

NOVI SAD - Članovi pokreta 1 od 5 miliona raširili su danas na Trgu slobode transparent na kom pozivaju na sutrašnji protest u Beogradu.

Transparent je raširen tačno ispred bine na kojoj danas treba da se održi skup “Budućnost Srbije”, što je jasna provokacija pristalicama i učesnicima predstojećeg mitinga.

Ovim potezom pristalica opozicije jasno je da Dragan Đilas, Boško Obradović i Vuk Jeremić žele da isprovociraju nasilje koje može da dovede i do krvoprolića. Postavlja se pitanje šta će se tek onda dogoditi u subotu 13. aprila, za kad je opozicija zakazala skup u centru Beograda.

foto: Printscsreen

Podsetimo, skup “Budućnost Srbije” prvobitno je bio zakazan za 12. april, ali kada su organizatori šetnje 1 od 5 miliona zakazali skup u isto vreme, organizatori mitinga “Budućnost Srbije” pomerili su svoj skup za 11. april, kako bi se izbegli incidenti.

foto: NSUživo printscreen

Današnji skup na Trgu slobode biće u znaku borbe protiv nasilja i incidenata koje su u Beogradu i drugim gradovima Srbije izazivali članovi 1 od 5 miliona.

Tim povodom oglasio se i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je rekao da današnji skup u Novom Sadu, na kom će govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nije stranački skup i kampanja SNS, već da nosi poruku - budućnost Srbije.

- Poruka je da pričamo stop nasilju - stop nasilju nad medijima, stop nasilju nad ženama, stop nasilju nad demokratijom", rekao je Vučević za RTS.

On je ocenio kao mudar potez to što je skup u Novom Sadu, prvobitno planiran za 12. april, pomeren za dan ranije, da bi se, kako je rekao, zbog kasnijeg prijavljivanja skupa od opozicije u okviru protesta "1 od 5 miliona" u isto vreme i na istom mestu, izbegli incidenti, jer, dodaje, "ni ja ne želim haos u Novom Sadu, ne želim razbijene izloge, ne želim razbijene glave, ne želim one scene koje smo imali u Beogradu prethodnih nedelja".

(Kurir.rs/NSuživo/Tanjug)

Foto: NSUživo

