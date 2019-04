MOJA ŽENA SE TRESLA OD STRAHA PA SAM POSLAO LEGIJU KOD NJE! Šok intervju Tome File: Šta su mu Rusi otkrili za Slobu, koga je UMALO UBILA MARIJA MILOŠEVIĆ, šta zna o Titovom bogatstvu, Šešelju, Arkanu, Čedi Jovanoviću...

Jedan od najpoznatijih advokata sa ovih prostora, Toma Fila, ispričao je šta zna o Josipu Brozu Titu, Slobodanu Miloševiću, Miloradu Ulemeku Legiji...

On je u intervjuu za Balkan info ispričao i pojedine detalje o kojima danas malo ko zna.

O TITU I NJEGOVOM BOGATSTVU

Tito nije bio naivan čovek. Kad su mu nudili da mu dižu spomenik on je rekao - Jeste li videli šta je bilo sa Staljinom? Što da trošite pare na spomenike koje ćete da rušite posle moje smrti. On je voleo da se lepo obuče, voleo je da popije i voleo je žene.

One zlatne poluge što su našli pa one imaju pečat Karađorđevića. I taj famozni sef je kraljev a ne njegov.

On je voleo kao poklone da daje tabakere. To mu je valjda ostalo iz ruskog perioda... Poklanjao je srebrne tabakere i muštikle. E imao je mnogo odela i uniformi. To je imao dosta. Bio sam na Brdu kod Kranja. Imao je predmete koje je dobijao na poklon. To je bilo ordenje, slike... I to jeste njegova privatna svojina. On je doneo zakon o poklonu koji je imao dva člana. Prvi član je bio da niko od državnih funkcionera nije smeo da daje i prima poklone. A drugi član je glasio da se to ne odnosi na njega.

Komunisti nisu bili alavi jer su verovali da će vladati zauvek. Uglavnom su imali stanove. Razvitokom privatne svojine je počela pljačka.

O OCU

Moj otac je bio socijaldemokrata i zato nije mogao da prihvati Dražinu varijantu i zato je otišao sa ovima. Bio je obaveštajac u Beogradu sve dok ga nisu uhvatili 1943.

Tada ga šalju u Mathauzen.

Spaslo mu je život to što je islednik u Gestapou bio advokat. I onda da pomogne kolegi i tako moj otac dobije 40 godina u Mathauzenu. Da nije došlo oslobođenje niko iz tog logora ne bi izašao. E onda su govorili da je buržuj. A što je bio buržuj? Pa oženio se buržujkom, kažu... Dobro, moja majka jeste bila iz buržujske porodice. Ona je imala imovinu.

Moj otac kad je došao u Beograd imao je jedna par gaća i jedan kartonski kofer. Nikad on para nije imao. Ni on ni ja. Mi smo izuzetak od Cincara. Nas dvojica smo smatrali da je novac nešto što dolazi ali da mora i da ide da bi dolazio.

DRŽAVNI UDAR U SFRJ

General Mile Mrkšić i ja smo bili prijatelji. U jedno vreme se među generalima raspravljalo da li da vojska izvrši državni udar. I onda smo on i ja vodili jedan razgovor na tu temu.

- Onda morate da uhapsite sve, rekao sam mu.

- Kako sve? Kako da uhapsim Miloševića?

- Pa ako uhapsite sve osim Miloševića onda je Sloba izvrio državnbi udar ali ne vi.

- Pa to je onda ne moguća misija.

Ja sam bio za to da vojska izvrši državni udar i da spase Jugoslaviju.

O HAPŠENJU MILOŠEVIĆA, LEGIJI, ČEDOMIRU JOVANOVIĆU

Legija me je tog dana sačekao sa fantomkom. Žena me dovezla. E onda sam mu rekao da ide da smiri moju ženu, jer se ona tresla od straha. Iako je znala Legiju.

Rekao joj je - Vesna ne brinite, Toma i ja zajedno... Što njemu to i meni.

I onda se ona smirila i otišla.

Onda sam mu rekao - Nećete valjda da pucamo jedni na druge. Legija, jel smo to rekli jednom - nema više da Srbin puca na Srbina.

Ušao sam unutra i Čeda Jovanović je bio tamo. Ja sad kažem da mi se ne sviđa program Čedine partije ali s druge strane samo je Čeda imao... hrabrosti, da ne kažem ono drugo, da bude tamo.

Ja sam mu rekao da se skloni jer je Marija Milošević pokazivala agresivnost prema njemu. Umesto da je došao ministar policije ili tužilac. Kakvu je Čeda imao funkciju?

Marija je vikala - Skloni ovo đubre odavde. Onda je izvadila pištolj i pucala u vazduh. Metak je mogao da ubije sudiju Gorana Čavlinu. Metak je proleteo pored njega. Pa smo posle lagali i on i ja da nije tako bilo...

KO JE ŠTA POTPISAO I ZA KOLIKO JE PRODAT MILOŠEVIĆ

Vojislav Koštunica, Zoran Đinđić i Milan Milutinović su potpisali izjavu da Slobodana Miloševića ne hapse zbog Haga. Ali garanciju da ga neće izručiti u Hag je potpisao Čedomir Jovanović sa ovlašćenjem Zorana Đinđića.

Jel' ovo u redu Tomo?, pitao me je Sloba.

- Ovo ti je garancija za noćas, rekao sam mu.

Rusi su meni tvrdili da je Milošević prodat... E sad ne sećam se da li je bilo 10 ili 30 miliona dolara. Ali su mi Rusi rekli da je ta para isplaćena.

Prvi dan hapšenja Miloševića, dok sam ja bio u Hagu, Slobu su čuvale Kobre. A protiv njih niko nije mogao. To je bila i opstala najbolja jedinica... Ma kakav JSO. E ali onda su drugi dan Kobre povučene po naređenju Pavkovića.

Inače, Đinđić i Pavković su predali dve kese dokumenata zameniku tužioca haškog tribunala. To su bila ključna dokumenta sa kojima je optužena grupa za Kosovo. I to bez dozvole, bez skidanja službene tajne...

Znate meni može da se sviđa ili ne sviđa Miloševićev režim, nisam bio oduševljen... Za Tadića sam glasao, i i dan danas ga cenim. Ali ga ne cenim zbog onoga što je doneo spisak iz Amerike i oterao u vojsci sve od majora pa na gore u penziju. Jer je morao to da uradi... E pa mora samo da se umre...

O ARKANU I ŠEŠELJU

Arkan mi je bio klijent ali samo kad smo tužili Šešelja. Ja izlazim iz suda a ovi Vojini viču - Bando crvena!

- Meni vičete to? Pa ja nikad nisam bio komunista, vaš šef je bio komnunista.

Kako meni da vičete da sam crven?

- Pa tako nam rekao Voja da vičemo

- Pa vičite ali nemojte ozbiljno, nasmejem se i odem

O KARLI DEL PONTE I UBISTVU ĐINĐIĆA



Karla del Ponte se ljutila na nas što joj ne dajemo komandnu strzkturu OVK da bi mogla da ih goni. Ja sam to rekao Đinđiću, a posle kada je on ubijen, rekao sam Zoranu Mijatoviću.

Oni su tvrdili da su poslali ali činjenica je da nije bilo toga.

Po nalogu Đinđića rađeno je kretanje JSO u ratu posebno na Kosovu. Neko je proneo glas među njima da se Zoran sprema da ih pošalje u Hag. Lično mislim da je to bio razlog zašto je ubijen.

ODBIO SAMO DVA SLUČAJA

Dva puta sam odbio slučaj. Odbio sam da branim onog čoveka nad kim je izvršena poslednja smrtna kazna u Crnoj Gori. On je silovao devojčicu od 6 godina, pa je ubio i zapalio. E tu me je moja majka skočila i rekla da će prokleti mleko kojim me je dojila ako uzmem da ga branim.

I odbio sam da branim čoveka koji je silovao majku pa joj polomio joj ruke i noge.

I tu sam prekršio advokatsku etiku jer ne smeš da odbiješ slučaj.

