PREMIJERKA U DUBROVNIKU: Od sastanka u Berlinu nemam velika očekivanja

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da nema velika očekivanja od sastanka u Berlinu 29. aprila, ali da će Srbija i tamo pokazati da je pouzdan, stabilan i predvidiv partner.

"Nemam velika očekivanja. Tamo smo da čujemo šta oni imaju da kažu. Pozicija Srbije se neće promeniti - ako želimo da nastavimo dijalog, ako evropski partneri zele da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, onda Priština mora da povuče odluku o taksama", rekla je Brnabić srpskim novinarima u Dubrovniku.

Videćemo šta će reći evropski lideri, ali Beograd će biti tamo, dodala je ona.

"Dokazali smo do sada da smo pouzdan, stabilan i predvidiv partner, mislim da se to ceni i to ćemo pokazati i tamo", rekla je premijerka Brnabić.

U Berlinu će 29. aprila biti održan sastanak na kojem će učestovati lideri Nemačke i Francuske - Angela Merkel i Emanuel Makron, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Brnabić i predstavnici prištinske administracije.

(Kurir.rs/Tanjug)

