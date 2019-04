DAČIĆ U NOVOM SADU: Ja volim Srbiju i zato sam uz Vučića i za budućnost Srbije

NOVI SAD - Ne postoji nijedan izborni sistem na svetu koji moze dovesti do toga da opozicija kakva je sada u Srbiji preuzme vlast, jer nema ključno, podršku naroda, rekao je danas ministar Ivica Dačić u Novom Sadu i poručio da se nasiljem i agresivnošću ne može ništa postići i da Srpska opozicija, istakao je, sve ima, sem ideja i podrške naroda:

"Imamo jednu grupaciju, ne bih ih ni nazvao političarima, nedostaju im političke ideje...Koje su ideje oko kojih se okupljaju, koji je to politički moto, osim nasilja i želje da se nasiljem dođe do vlasti, osim osim upada na javani servis, pokušaj upada u gradsku supstinu, rušenja gradilišta, krađe saobraćajnih znakova?", upitao je Dačić.

On je rekao da nedostatak političke ideje i podrške dovodi do toga da budu još agresivniji i nasilniji.

"Ne znam šta je zajednička politika, jedni govore treba priznati Kosovo, drugi ne treba nikad, treba odmah zaratiti, treći kažu Vojvodina treba da bude republika, četvrta Srbi su odgovorni za sve zločine, Republika Srpska je genocidna tvorevina, peti su fašisti...Kakav je to nedostatak političke ideje i podrške koji dovodi do toga da što ih manje ima i sto manje imaju ideja sve su agresivniji i nasilniji jer to im je jedini argument", rekao je Dačcih.

On je naveo da "od toga nema ništa" i da ne postoji nijedan izborni sistem na svetu koji njih takve može da dovede na vlast.

"Fali im glavno, a to je podrška naroda", rekao je.

Sve to što rade kaže, ne može biti u korist Srbije.

"Nigde još nisam video takvu mržnju prema Srbiji, oni ne mrze Vučića, oni mrze Srbiju. Ja volim Srbiju i zato sam uz Vučića i za budućnost Srbije" rekao je Dačić.

On je naveo i da su prethodne vlasti omogućile da dođe do priznanja nezavisnosti Kosova.

"Za vreme njihove vlasti, 84 zemlje su priznale nezavisnost Kosova, a ovo je prva vlast za vreme koje je 13 zemalja povuklo prizanje, a svega sedam priznalo Kosovo. Nismo ni time sasvim zadovoljni i radićemo i dalje na tome", rekao je Dacić.

(Kurir.rs/Tanjug)

