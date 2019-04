BLIC ODGOVORIO NA PROZIVKE LIDERA SZS: Đilas da nauči šta je uloga političara, a šta medija

BEOGRAD - Dragan Djilas mora da nauči šta je uloga političara, a šta medija, poručuje danas Blic u odgovor na reagovanje lidera SzS na izjavu glavnog i odgovornog urednika Predraga Mihailovića da je Djilas javno na tviteru vršio pritisak i pretio Blicu.

"Neverovatno je da Dragan Djilas kao političar ne shvata da su rečenice "sutra će nam objašnjavati kako su morali to da rade', 'sram vas bilo', 'od ljudi koji prihvataju da štampaju 'Informer', 'Alo' i 'Telegraf' i direktno ucestvuju u uništavanju Srbije sve se može očekivati' i slične - nedopustiv pritisak na slobodne medije", piše u saopštenju redakcije.

"Ako smo išta naučili iz perioda posle 5. oktobra, to je da bi bilo dobro da se Dragan Djilas što manje bavi medijima. Zar ne bi bilo bolje da i on sam posle svih ovih godina to shvati? Zar tražimo previše? Možda. Možda se ne može ocekivati više od čoveka koji je prvi ujedinio politički i tajkunski uticaj u medijima, koji je napravio zloglasne novine 'Preš' kojima 'nije bio vlasnik', koji je postavio temelje turbotabloidne medijske scene u kojoj se danas mi i vi borimo da ostanemo normalni. To se sve nije dobro završilo. I zato bi Djilas trebalo da shvati zašto je za sve nas bolje da i sada i ubuduce što više ćuti o medijima. Umesto toga, on danas želi da se bavi time o cemu 'Blic' sme da piše, a o cemu ne sme; koga sme, a koga ne sme da štampa", navodi se u saopštenju.

Djilas je juče poslao demanti na izjavu Mihailovića na Prvoj televiziji, u kojem navodi da nije pretio Blicu, ni novinarima tog lista preko svog tviter naloga i kao dokaz dostavio svoje tvitove i napisao da se iz priloženog vidi da nikakve pretnje nema.

Blic je danas objavio tvitove Dragana Djilasa, a u jednom od njih, piše: "U čemu je razilka između Informera i Blica? Informer objavljuje lažna istraživanja Ipsosa. Blic objavljuje ta ista samo prerađena "istraživanja" pod imenom Faktor plusa. Sutra će nam objašjavati kako su to morali da rade. Niste, gospodo, niste" U drugom je napisao: "Gospođo Drakulić, gospodine Mihailoviću, Jutka je i dalje predsednik opštine Brus. Time je Vučić jasno pokazao šta misli o seksualnom zlostavljanju. Sram vas bilo u šta ste pretvorili Blic".

Taj tvit je bila Djilasova reakcija na objavu Blica u kojoj piše da "predsednik Aleksandar Vučić nije hteo da se vidi sa nasilnikom optuženim za seksualno uznemiravanje i time poslao poruku šta misli o takvom ponašanju" Navodeći da je neverovatno da Djilas ne shvata da su to rečenice nedopustiv pritisak na slobodne medije, Blic poručuje da "zaštitu od Dragana Djilasa neće tražiti, s nadom da će naučiti šta je uloga medija, a šta uloga političara".

Podsećaju da su nedavno na Djilasove pritiske odgovorili komentarom u kojem su, između ostalog, napisali da bi bilo dobro da se lider SzS što manje bavi medijima.

(Kurir.rs / Tanjug)

