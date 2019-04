GORAN VESIĆ: Govor Vučića u Novom Sadu govor budućnosti

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda i član odbora SNS Goran Vesić izjavio je da je večerašnji govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Novom Sadu bio govor budućnosti i onoga što će Srbija postati, govor o napretku, otvorenim fabrikama.

foto: Nemanja Nikolić, Printskrin

Vesić je rekao da Vučić u kampanji Budućnost Srbije podnosi izveštaj svom narodu, obilazi i ugovara buduće investicije.

"U budućnosti ima mesta za sve i za one koji različito politički razmišljaju. Govor predsednika Srbije govori da je Srbija država budućnosti i razvoja. U takvoj Srbiji biće najveće plate u regionu, biće najsnažnija u međunarodnoj zajednici. Što je jasna razlika od poruke koju šalju fašiste Obradović, Đilas i Jeremić", istakao je Vesić, gostujući na tv Pink.

On je naveo da pomenuti ljudi žele Srbiju da vrate u prošlost u kome prete investitorima, ruše ono što se unapređuje i gradi, na čemu žele da izgrade svoj politički uspeh.

foto: Nemanja Nikolić

"Poruka koju je danas poslao Vučić je da je on predsednik Srbije koju razvija, sviđalo se to nekom ili ne. Razvoj Srbije je dobar za sve građane i za one koji ga podržavaju i za one koji se protive njegovoj politici", rekao je Vesić i dodao da, ako se nastavi sa razvitkom, svi će imati veće plate i bolji život.

Vesić je istakao da je važno da imamo više radnih mesta i da deca ostaju u našoj državi jer će moći da nađu zaposlenje u tehnološkim parkovima i u drugim mnogim fabrikama koje će biti otvorene.

"Ovaj skup je impresivan i verovatno najveći u istoriji Novog Sada i to je jasna poruka da se Srbija razvija. Naša država nije država jednog naroda i danas je Vučića podržao i Ištvan Pastor", naglasio je Vesić, poručivši da je Srbija kohezivni faktor u regionu koji ga vuče napred i koji je Evropi potreban.

foto: Kurir

On je zaključio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić podigao Srbiju, tako što smo postali snažan faktor u međunarodnoj zajednici, faktor mira i stabilnosti na Balkanu.

Vesić je naveo i da je danas imao čast da prisustvuje sastanku predsednika Vučića i Milorada Dodika gde su govorili sa jednim od najboljih arhitekstonskih biroa iz Njujorka.

Vučić je sa predsedavajućim Predsedništva BiH razgovarao o zajedničkom radu na izgradnji najvećeg Memorijalnog centra u Donjoj Gradini.

foto: Nemanja Nikolić

"Ideja je da se napravi memorijalni centar Jasenovac i da to bude centaralno mesto sećanja na naše stradale, kao i mesto o kome će se govoriti u svetu i koje će imati svoj obrazovni karakter", rekao je Vesić i dodao da ćemo na taj način učiniti veliki projekat da se sačuva istina.

Vesić je najavio da će arhitektonski biro iz Amerike raditi u Beogradu linijski par koji će biti pored Save i Dunava na mestu nekadašnje železničke pruge, po ugledu na dužni park u Americi na jednoj staroj metro liniji, dodajući da će tako građanima biti omogućeno da potpuno uživaju.

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir