VUČIĆ UŽIVO U JUTARNJEM: Noćas su huligani nasilno izbacili odbornike SNS u Starom gradu! Ti ljudi nikoga nisu ugrožavali! Zabrinule su me ove motke koje je policija po dojavi pronašla u Drinki Pavlović! Danas nećemo dozvoliti nikakvo nasilje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u jutarnjem programu gde govori o situaciji na KiM, ugrožavanju bezbednosti, nasilju dela opozicije, ali i o brojnim aktuelnim temama.

Predsednik Srbije je na početku rekao da ništa neće biti danas, govoreći o protestima.

"To u poslednjih sedam godina neće biti najveći politički skup. Nadam se da će razumeti potrebu da razgovaraju u parlamentu. Neće postići ništa sem vike, dreke i buke ", rekao je Vučić i dodao da će biit na svom radnom mestu.

"Žao mi je što su primenjivali silu na odbornike u Starom gradu. Poslali su huligane i batinaše da ih nasilno izbace", dodao je predsednik.

Predsednik je rekao da ti odbornici nisu nikoga ugrožavali.

"Naši poslanici i odbornici sede i čuvaju institucije. Ti ljudi pokazaju da se demokratskim putem suptrostavljaju nasilju", rekao je predsednik i dodao da je Obradoviću dozvoljeno kao poslaniku da uđe u Skupštinu i naglasio da Boško sinoć imao plan da uđe u Skupštinu i započne štrajk glađu.

On je dodao da ga brinu motke koje su pronađene u osnovnoj školi Drinka Pavlović, a policija je izašla na lice mesta po dojavi potvrdio je Vučić.

"Očigledno je to trebalo da služi za napad na lidere SZS, kako bi se predstavili kao žrtve", rekao je Vučić.

Osvrnuvši se na situaciju u Paraćinu gde je predsednik opštine Saša Paunović odbio da pusti lekare da uđu u zgradu opštine da pomogne odborniku koji je pao u nesvest, predsednik je rekao da je šokiran.

"To je nešto što očekujete da ne može normalan čovek da uradi, ali to pokazuje koliko su uplašeni za svoju vlast. Ovakve bitange mogu samo tako da se ponašaju, ovi demoraktski velikani ne daju lekarima da uđu da leče čoveka. TZamislite da smo to mi uradili? Da treba lekari da pomognu Bošku Obradoviću, a da mi to ne dozvolimo. To govori o njihovoj prirodi koja je diktatorka, kao što su i vladali ", rekao je predsednik.

Vučić je rekao da su za njega ove slike od jutros i palice upozorenje, ali takođe i da ne veruje da će se danas na protestu nešto dogoditi.

"Nećemo dozvoliti nikakvo nasilje danas", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao želi da gradi pristojnu Srbiju, i da je zato pozvao ljude da dođu 19. aprila i pokažu, bez ikakvih trikova, da se Srbija zalaže za mir i nenasilje.

"Kada sam krenuo u kampanju Budućnost Srbije, znao sam da imamo veću podršku kao i oni. Ljudi su siti, reaguju, oni neće nasilje, i na tom velikom skupu preneću ljudima naš program za budućnost. Radim i borim se sa svojim timom za Srbiju, gotovo bez dana odmora i uradili smo nešto. Sam sam otvorio nekoliko fabrika širom Srbije, mnogo toga se promenilo", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da nas očekuju mnogi problemi, među njima i pitanje Kosova i Metohije.

