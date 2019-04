VUČIĆ: Izvinjavam se Mađarima zbog onoga što je rečeno na skupu, to nije stav većinske Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se danas Mađarima koji žive u našoj zemlji zbog onoga što je juče rečeno na skupu u Beogradu ističući da to nije stav većinske Srbije.

"To što je juče rečeno za naše građane Mađare nije stav većinske Srbije. Ja im se na tome izvinjavam, to je stav dela neodgovornih i neozbiljnih ljudi i nikoga više. To je sve", poručio je predsednik Vučić u razgovoru sa novinarima posle obilaska radova na KCS.

On je rekao da se još jednom izvinjava svim ljudima u Subotici, Kanjizi, Čoki, Senti, Molu i Adi, Bečeju, Temerinu...

"Izvinjavam se i junaku sa Košara Tiboru Cerni i svim ljudima iz Debeljače i mnogih drugih mesta i njihovim porodicama ciji su bliznji polagali živote na oltar srpske otadžbine. Ali, šta da radite, neodgovrnost pojedinaca nema granice", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

