RASIMU PREKIPELO: Idem na poligraf! Ako pokaže da imam ma ijednu trafiku ili kiosk, odlazim sa svih funkcija! RED BI BIO DA IDE I ŠEŠELJ

BEOGRAD - Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će, i pored zvanične potvrde Tužilaštva za organizovani kriminal koje mu je odgovorilo da se protiv njega ne vodi nikakav postupak za trgovinu drogom, za šta ga je optužio lider radikala Vojislav Šešelj, ići na poligraf.

Šešelj je 30. oktobra prošle godine na sednici Skupštine rekao da je Ljajić "jedan od vođa najjačih narko-kartela, da "policija ima sva operativna saznanja", ali da "niko ništa ne preduzima".

Ministar trgovine se zbog toga, podseća list, odlučio na nesvakidašnji korak - sam je sebe prijavio Tužilaštvu.

U odgovoru Tužilaštva Ljajiću stoji da se protiv njega ne vodi nikakav postupak za bilo koje krivično delo, pa tako ni za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Šešelj je u međuvremenu optužio Ljajića da je i vlasnik preduzeća "Ikan kompani" i da finansira izgradnju 14 zgrada od po sto stanova u Sočiju.

"Neću da stanem na Tužilaštvu, tražiću da idem u policiju na poligraf. Ispostavilo se da sam odabrao najbolji mogući način za borbu protiv njegovih kleveta. Ako poligraf pokaže da ma ijednu trafiku ili kiosk posedujem, odlazim sa svih funkcija. Mislim da bi bio red da ide i on, da bi se pokazalo ko laže. Ne možemo obojica da govorimo istinu", kazao je Ljajić.

Upitan da li očekuje Šešeljevo izvinjenje i kakav je interes lidera radikala za takve klevete, Ljajić odgovara da se iza svega krije želja da se SRS prikaže kao opozicija.

"Izvinjenje ne očekujem. Vrlo jednostavno, Šešelj, napadajući mene ne može da izgubi, a zbog moje nacionalne pripadnosti najlakša sam mu meta. To mu niko od njegovih birača neće zameriti, još će ubrati poene. Čovek koji drži do sebe ne bi izgovarao takve gadosti iako zna da to nije tačno. Dobija prisustvo u medijima. Jeste li skoro čuli neku njegovu političku ideju", upitao je Ljajić.

