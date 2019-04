ČEDA JOVANOVIĆ: Idem danas kod Maje Gojković! Skupština je apsolutno mesto za razgovor, ulica ne! Epilog SzS je meni jasan, a to je jedno veliko ništa

BEOGRAD - Lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je danas da da će se pojaviti na razgovoru na koji je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković pozvala predstavnike svih parlamentarnih stranaka, jer je, kako kaže, uvek učestvovao na sastancima koji su zakazivani u u parlamentu jer je to njegov posao.

"Skupština je apsolutno mesto za razgovor. Ne vidim koje bi to drugo mesto bilo. I dalje mislim da je potrebno da dođe do razgovora vladajuće koalicije i opozicije. Smatram da je potrebno napraviti dogovor unutar društva koji bi omogućio da se u izbore uđe onako kako treba s obzirom na probleme s kojima se danas suočavamo", rekao je Jovanović za RTS.

On je ocenio i da vođenje politika na ulici određuje smer kretanja čitavog društva, i dodao i da je ulica dobro mesto ako se želi nekoga izvređati, ali nije mesto na kome se razgovara o Kosovu, Evropi, ekonomiji ili medijskoj sceni.

foto: Marina Lopičić

Jovanović je rekao i da oni koji misle da parlament treba da bude slika samo njihovog pogleda na svet moraju da shvate da postoji i neko drugo oko osim njihovog.

"Nema vremena da komentarišem Savez za Srbiju (SzS) jer je njihov epilog meni jasan - a to je jedno veliko ništa. Ako je politika lupetaranje Sergeja Trifunovića, vređanje ljudi, pa onda posipanje pepelom, kakav je epilog toga? Kao što je uvek i bio. Ljudi koji su nezadovoljni i o njima moramo da mislimo čak i kada nas ne podržavaju i treba da dobiju priliku da na pristojan način iznesu svoj politički stav", rekao je lider LDP-a.

Kako je rekao, ne može se dozvoliti da izborna kampanja protekne kao sve kampanje do sada, jer se tu ne radi o međusobnom odnosu, već se traži podrška za određenu politiku.

On je dodao i da ne zna da je iko postigao svoj cilj bojkotom parlamenta, kao i da postoje drugi načini da se iskaže nezadovoljstvo njegovim radom.

"Jedino znam da je to radila Demokratska stranka 2005. do 2006. godine zbog toga što je Tadić bio pritisnut kohabitacijom s (Vojislavom) Koštunicom i na takav način su izigravali opoziciju. To je bio debakl, a potom su se vraćali svaki put kada su smatrali da treba da budu prisutni i da učestvuju", rekao je Jovanović.

foto: Marina Lopičić

On je ocenio da zbog skupova "vreme za stoji" i upitao se ko će rešavati probleme koji nisu isključivo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i koji nema pravo da ih sam rešava i ne razgovara sa zemljom.

"Ako je to Kosovo, onda je Kosovo. Kada dođemo u parlament, svako ima pravo da iznese svoje stavove. Ako govorimo o izborima, onda hajde da na njih izađemo kao normalan narod, a ne da to bude drugo poluvreme rata koje neko neuspešno vodi ovde na ulicama mesecima", rekao je Jovanović.

Lider LDP je rekao i da ta stranka neće učestvovati u razgovorima koji izlaze iz okvira zakona i dodao da su svi zakoni doneti u periodu vlasti "onih koji danas protestuju".

"Bio sam kritičan prema nekim rešenjima, upozoravao sam da je potpuno pogrešno rešavati problem prvo davanjem ostavke a onda davanjem mandata pre izbora i da poslanici mogu da menjaju stranke kako im to padne na pamet. Ok, imamo sve te zakone, a da li se oni sprovode ili ne, ne mogu ja da procenjujem", rekao je Jovanović.

Jovanović je rekao da se seća vremena kada su Tomislav Nikolić i Vučić 2011. godine napravili dva mitinga i kada je Nikolić štrajkovao.

"Oni su imali svoje zahteve i šta se s tim desilo? Nijedan nije uvažen, a znate zašto - jer ne možete da iznosite zahteve na ulici a onda da dolazite i očekujete da ih u institucijama neko prihvata. Tamo gde se ti zahtevi iznose, takav ćeš dobiti i odgovor na njih. Neophodno je da se razgovara u parlamentu, ali i da se vladajuća većina dovede u red, koja često gubi onu vrstu osećaja koju mora imati kao većina", rekao je Jovanović.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

