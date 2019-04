VIKTOR ORBAN O IZJAVI SERGEJA TRIFUNOVIĆA: To je neuspešna izjava srpske opozicije na račun Mađara!

Premijer Mađarske Viktor Orban danas je u Subotici, povodom izjave Sergeja Trifunovića na poslednjem protestu opozicije na račun Mađara, izjavio da je reč je o "jednoj sasvim neuspešnoj izjavi od strane opozicije u Srbiji" .

Na pitanje novinara, Orban je potvrdio da je čuo izjavu Trifunovića i izvinjenje Vučića, njemu i svim Mađarima, i dodao da: "Ima tu nekih političara u opozicji koji se plaše da će Mađari u velikom broju da se dosele ovde".

"Krenuo bih sa šalom: Dali bismo mi Mađare, ali nemamo ih dovoljno ni kod kuće", poručio je Orban.

Orban je naglasio da je reč o jednoj sasvim neuspešnoj izjavi od strane opozicije u Srbiji.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Premijerka Srbije Ana Brnabić je ponovila stav, koji je izrekao i predsednik Aleksandar Vučić, da to nije stav Srbije i, ne samo to, već da je to suportno stavu ogromne većine građana naše zemlje.

Ona je podvukla da je Srbija zemlja u kojoj su 23 registrovane nacionalne manije, koje imaju svoje savete, zbog cega je Srbija bogatija zemlja.

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine u Srbiji doprinosi jačini, kulturi, bogatstvu i raznolikosti Srbije - "sve suprotno od onoga što je taj opoziocioni lider govorio na mitingu u subotu", istakla je Brnabić.

"Nažalost, postoje takvi ljudi u svim zemljama sveta, ali na sreću, ogromna vehcina građana Srbije ne deli to mišljenje i zbog toga je Srbija zemlja kakva jeste", poručio je Brnabić.

Orban je kazao da je danas na zajedničkoj sednici dve vlade bilo razgovarano o demografskim problemima i da su razmenjena iskustva.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

"Mi smo pokrenuli jednu akciju u Mađarskoj, projekat podrške porodici. Želeo bih isto tako da naglasim da u regionu po tom pitanju moramo da jačamo samopozudanje", poručio je Orban.

Kako je rekao, Mađarska je jako mnogo patila i trpela u prošlosti i zato su mnogi otišli da rade u insotranstvo, čime je Mađarska bila veoma pogođena.

Cilj je, ističe Orban, da što više ljudi vrati u Mađarsku i istraživanje je pokazalo da su raznim podsticajima uspeli prošle godine više njih da vrate u Mađarsku nego što je otišlo iz Mađarske.

"Mađarska sada ima šest odsto radno sposobnog stanovništva koje radi u instranstvu, a Austrija 6,1 odsto. Tako da smo uspeli da zaustavimo taj proces napustanja zemlje".

Orban očekuje da će povratak u Mađarsku za neku godinu biti masovan, jer će mnogi uvideti da im se zbog sadašnjih plata u Mađarskoj i podršci porodici i drugih stvari više isplati da žive u Mađarskoj i da tu imaju bolju perspektivu.

"Ako to uspe u Mađarskoj zašto to ne bi mogla to i Srbjia ili neka druga zemlja da primeni", kazao je Orban i dodao da i iz severnog dela Srbije odlaze i Mađari i Srbi, ali da veruje da će se to vremenom preokrenuti.

Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug, Jaroslav Pap

Kurir