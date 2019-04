BRNABIĆ I ORBAN: Ulaganje u granične prelaze je važno pitanje za Srbiju i Mađarsku!

Premijeri Srbije i Mađarske Ana Brnabić i Viktor Orban danas su na zajedničkoj sednici dve vlade posebno razgovarali o ulaganju u nove granične prelaze i složili se da je to važno pitanja za obe zemlje.

"Ako naši ljudi satima čekaju na graničnim prelazima, to je problem. Premijer Orban nas je pozvao da zajednički počnemo da radimo na rešavanju ovog problema", rekla je Brnabić.

Ona je dodala da je u planu da se radi na proširenju graničnog prelaza Horgoš, ali i da se otvore novi granični prelazi.

Mađarski premijer je rekao da će nastaviti sa politikom prekogranične saradnje sa Srbijom, kako bi novac bio uložen tamo gde treba.

"Često me pitaju zašto ulažemo novac za one koji žive preko naših grtanica, ali to je u interesu razvoja naše zemlje, ali i Srbije", rekao je Orban.

Orban je objasnio da Mađarska iza sebe ima tešku istoriju i da je vreme da se shvati koliko je ekonomska saradnja i podrška važna za obe strane.

"Ako Mađarska ekonommija dobro stoji treba da se proširi i na druge oblasti. Mi smo se fokusirali na Vojvodinu, ali plan je da se širimo prema jugu Srbije i verujem da će to biti od koristi za obe zemlje, ali za Srbiju prvenstveno", dodao je Orban.

Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug, Jaroslav Pap

Kurir