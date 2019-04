PREPUCAVANJE NA GODIŠNJICU UBISTVA NOVINARA! BRANKA PRPA: Ljiljina rečenica presudila Slavku LJILJANA SMAJLOVIĆ: Branka laže i falsifikuje Ćuruviju

Istoričarka Branka Prpa tvrdi da je njenom nevenčanom suprugu Slavku Ćuruviji presudila rečenica da protiv Miloševića treba da bude podignuta haška optužnica, a koju je, navodno, tadašnjem predsedniku SRJ prenela Ćuruvijina koleginica Ljiljana Smajlović.

Smajlovićeva u razgovoru za Kurir odbacuje ove navode i tvrdi da Ćuruvija takvu rečenicu nikad nije rekao, te, samim tim, ona nije imala šta ni da prenosi Miloševiću.

Ćuruvija izbacio Ljilju

Prpa je za Pobjedu, na pitanje da li je istina da je Ćuruvija tokom boravka u Vašingtonu na pitanje američkih zvaničnika šta da rade sa Miloševićem, odgovorio: "Podignite hašku optužnicu", kazala:

- Istina je. Ta rečenica je ključna, ona mu je presudila. Slavko je nije izgovorio javno, nego tokom večere sa zvaničnicima Stejt departmenta. Pored Slavka i mene, toj večeri je prisustvovala i Ljiljana Smajlović, novinarka zabranjenog Evropljanina. E sad, ne verujem baš da je neko od prisutnih zvaničnika pozvao Miloševića i preneo mu Slavkove reči - kazala je Prpa, kao i:

- Nekoliko meseci kasnije, Slavko je dao intervju za BBC, u kojem je kritikovao Miloševića i njegovu ratnu politiku. To se očito nije svidelo Smajlovićevoj, koja je zajedno sa Draganom Bujoševićem iste večeri došla u naš stan. "Na ovaj način nas ugrožavaš, ne smeš davati takve izjave", govorila je Smajlovićeva. "Marš, izlazi iz moje kuće!", prekinuo ju je Slavko i izbacio je van. To se dogodilo možda desetak dana pre Slavkovog ubistva. Naravno, Smajlovićeva je kasnije rekla da se to nije dogodilo, a da je dokaz i to što je baš ona govorila na sahrani. Da, sama se ponudila da govori.

Neviđena brutalnost

Smajlovićeva, koja je i deo Komisije za istraživanje ubistva novinara, navodi da je zaprepašćena brutalnošću Prpinog napada na njen lični integritet.

- Jednako sam zgrožena i time kako ona falsifikuje Ćuruviju kakvog smo ga poznavali mi koji smo sa njim radili u Evropljaninu. On je bio patriota, nije bio izdajnik, kakvim su ga u danima uoči ubistva prikazivale Politika ekspres i RTS. Ne razumem zašto Prpa sada nastavlja tamo gde je Đorđe Martić stao kad je objavio da je "Ćuruvija dočekao bombe" - kaže Smajlovićeva za Kurir. Ona kaže i da ne razume Prpin bes zbog presude odgovornima za ubistvo Ćuruvije.

Smajlovićeva tvrdi da ona jeste išla u Vašington sa Ćuruvijom i Prpom 1998, ali nije bilo nikakve večere sa zvaničnicima Stejt departmenta, već ih je na večeru pozvao Sorošev pomoćnik Džon Foks.

- Nikome, pa ni Miloševiću, nisam mogla da prenesem da je Slavko predlagao haški sud za Miloševića, budući da Slavko to nije predlagao. Apsolutna je laž i ta priča o tobožnjem izbacivanju iz kuće, ali tu Prpi neće pomoći princip "mrtva usta ne govore" jer su svedoci bili Dragan Bujošević i Ivan Radovanović. Njih dvojica znaju i da se nisam samopozvala da govorim na Slavkovoj sahrani - navodi ona, kao i sledeće:

- Svesna sam da sam se zamerila Prpi kada je Politika objavila da je ona tužila Slavkovu decu za ostatak Slavkove imovine, ali mi nikad nije palo na pamet da bi njena odmazda mogla da bude optužba za Slavkovo ubistvo. Malo prikrivena, doduše.



Komisija za istraživanje ubistva novinara

Ovo su podmukli napadi

- Komisija za istraživanje ubistva novinara zaprepašćena je podmuklim napadom Prpe na članicu komisije Ljiljanu Smajlović i ujedno i nekadašnju spoljnopolitičku urednicu Evropljanina Slavka Ćuruvije, i to dvadeset godina posle ubistva Ćuruvije i nekoliko dana posle presude kojom su odgovornima za zločin izrečene kazne od stotinu godina zatvora - navodi se u saopštenju komisije, kao i da je Prpa, od nastanka ovog tela, omalovažavala njegov rad:

- Komisija se pita zašto je Prpa toliko ogorčena presudom službenicima DB i šta je moglo da je natera da, sa dvadeset godina zakašnjenja, počne lično da optužuje i Smajlovićevu.

