VUČIĆ POZVAO NA SLOGU: Srbi, vreme je da se ujedinimo!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je vreme da se Srbi ujedine oko svih važnih pitanja i da shvate da se samo zajedno možemo boriti za naše interese posebno na Kosovu i Metohiji i u celom regionu.

Vučić je u intervjuu za Alo istakao da će najvažnija poruka i sa skupa u petak u Beogradu, u okviru kampanje "Budućnost Srbije", biti poruka o ujedinjenju Srbije.

"Nakon gluposti i istinskog debakla skupa u organizaciji Đilasa, Obradovića i Jeremića, koji su pretili i nasilnim preuzimanjem vlasti, mislim da je važno da na sve njihove pozive na sukobe mi već u petak, na jednom od najvećih političkih skupova u Srbiji u poslednjih 50 godina, pozovemo ljude, ne političke stranke, na jedinstvo i ujedinjenje, rekao je Vučić.

On je rekao da je jedinstvo od presudnog značaja, kao i da će to ljudi u Srbiji i te kako dobro razumeti.

"To znači da treba da se ujedinimo oko svih važnih pitanja i ekonomskog napretka Srbije i da pokušamo da shvatimo da se samo zajedno možemo boriti za nase interese posebno na Kosovu i Metohiji i u celom regionu i da dobro razumemo da su poruke sukoba i podela među Srbima loše za sve one koji zele da investirjau u nasu zemlju i sve one koji žele da rade sa Srbijom", istakao je Vučić.

Povodom predstojećeg sastanka u Berlinu kaže da nas očekuju teški razgovori

s albanskim predstavnicima, a da neće biti laki ni s Merkelovom i Makronom.

"Ali to nikakve veze nema s bilo kakvim rešenjem Kosova niti bilo šta slično. Tu će se govoriti pre svega o taksama i hoće li biti nastavka dijaloga. Nikakvo rešenje nije ni na vidiku. To je jedna od dodatnih laži na koju se ne bih posebno osvrtao", istakao je predsednik.

On očekuje da u petak, 19. aprila, plato ispred Skupštine bude pun naroda, kao i da će to za opoziciju biti brutalno otrežnjenje i da će dobro razumeti šta narod stvarno misli.

foto: Filip Plavčić

Ocenjuje i da oni nisu dobro razumeli svoju poziciju.

"Nismo im ponudili dijalog u parlamentu zato što smo slabi i zato što mi nemamo izlaza, već zato što su oni slabi i zato što nemaju izlaza. Ponudili smo im častan izlaz da se ne brukaju više, da ne ruše ni svoj ugled i da ne probaju nešto nasilno da urade", naveo je Vučić.

Dodao je da će, ako taj izlaz ne iskoriste, pružiti priliku nekoj drugoj alternativi da ubuduće stane na njihovo mesto.

Na konstataciju da skup dolazi samo nedelju dana nakon okupljanja opozicije na istom mestu, Vučić ističe da ovo nije nikakav miting upozorenja.

"Mi smo sačekali i pustili ih da se izduvaju, da pokažu da ne umeju ništa da urade, da ne mogu da dovedu ni osam hiljada ljudi iz cele Srbije. Pustili smo da se to sve istopi...", napominje predsednik.

foto: Filip Plavčić

Govoreći o zahtevima koje je taj deo opozicije postavio, on ocenjuje da se ključni uslovi uopšte ne tiču naroda i građana Srbije, već tajkunskog biznisa.

"Koga je u običnom narodu briga za REM, u čijem interesu onda oni rade? Pa, u interesu tajkuna Šolaka i Đilasa. Oni su svoj privatni biznis ubacili u političke zahteve. Nisu se setili da pitaju šta ćemo da radimo s našim medicinskim sestrama, vojnicima, socijalnim radnicima...Ne, ne, dajte sve pod kontrolu našeg tajkunskog biznisa, da stavimo šapu na sve", ocenjuje Vučić.

On dodaje da u RTS žele da uđu da ne bi bilo optužnica za isti tajkunski biznis iz prethodnog perioda i da bi prodali svoje programe RTS-u i vladali njime, kao što su to i radili u prošlim vremenima.

Napominje da priča o finansijskom delu, i da medijski deo ovde služi kao paravan za političku priču. Spremni smo da o svemu uvek razgovaramo u parlamentu, ali ako oni kažu da neće da razgovaraju sa Majom Gojković, onda ne znam gde će i s kim će", kaže predsednik.

foto: Filip Plavčić

Upitan da li će hteti da razgovaraju s njim, kaže da njega ne žele i da im je zahvalan na tome jer ne može da razgovara sa Đilasom, Jeremićem i Obradovićem.

"Ne mogu podneti da razgovaram sa fašistima i lopovima, ali razumem potrebu društva da se i s takvima razgovara. I za to postoje nadležni ljudi i institucije. Ključna institucija nadležna za to je parlament", ističe Vucičh.

On dodaje da su tražili raspravu o Kosovu i Metohiji i uskoro će se ona i održati, tražili su da mogu da podnose više amandmana, uskoro će imati priliku i za to.

"Za sve to ćemo izaći u susret, ne zbog toga što nas je neko priterao uza zid, već što razumem da je važno da i mi shvatimo šta je to što želi druga strana i da učinimo korake napred. Ali, ultimatum i ucene ne prihvatamo, barem dok sam ja na čelu SNS-a i to će biti i moj predlog Predsedništvu SNS-a", istakao je Vučić.

foto: Marina Lopičić

Povodom pretnji novim protestima ako se ne ispuni njihov ultimatum, Vučić kaže da ne razume šta će da urade s tom vrstom ultimatuma ako opet okupe pet-šest hiljada ljudi.

"Oni očigledno ne žive u realnosti, već u svom malom svetu u kojem imaju 300 lajkova i 20 retvitova. Oni misle da je to Srbija i da ih narod mnogo voli. To je vrlo pogrešno viđenje i nerazumevanje stvarnosti oko sebe", istakao je predsednik.

Upitan da li veruje da Srbi zaista mogu da se slože oko nečega, kaže da ne veruje, ali da je važno da se ujedinimo oko vitalnih interesa zbog svoje zemlje i svog naroda.

"I važno je da ljudi razumeju da samo racionalnim rešavanjem naših unutrašnjih razlika, pokušajem da se zajednički i demokratskim putem rešavaju naši nacionalni problemi i ekonomska budućnost", ukazuje predsednik.

On je najavio da će mađarski ministar spoljnih poslova, Peter Sijarto, biti jedini strani gost koji će govoriti na skupu u petak, navodeći da je on važan jer nas podržava na evropskom putu.

"Posebno je bitno njegovo učešće nakon besprizornih izjava o Mađarima, koje smo pre tri dana čuli iz usta Sergeja Trifunovića i glasnog ćutanja svih njegovih partnera iz opozicije. Ne isključujem mogućnost da se na skupu pojavi i Milorad Dodik", rekao je predsednik.

Kaže da će zamoliti i grupu Srba koji su sa Kosova i Metohije peške krenuli za Beograd da na skupu svi zajedno, njih 27, izađu na binu i pozdrave okupljene.

"Iako mi je svaki deo Srbije jednako drag, ta podrška mi je nekako najdraža, pošto dolazi u atmosferi stalnih pritisaka, izmišljotina i napada zbog naše kosovske politike. Pri čemu moram ponoviti da je ta politika odgovorna i racionalna, a sve druge politike vode narod u katastrofu", kaže Vučić.

Kaže i da će na skupu u Beogradu biti iznenađenja, da će neku pesmu otpevati i "Riblja čorba", ali, kako kaže, jedino se plaši da zbog velike gužve građani uopšte ne budu mogli da stignu do centralnog gradskog trga.

(Kurir.rs/Tanjug/Alo)

