ŠOKANTNA ISPOVEST GENERALA KOJI JE BRANIO KOŠARE: Tadićevi ljudi su me smenili zbog NATO oficira! Pravdu dele Nataša Kandić i Jelena Milić!

General Dragan Živanović, komandant odbrane Košara , kaže da NATO oficiri nisu želeli da razgovaraju sa bivšim protivnicima.

U trenutku kada je 2014. počela priča o podvigu naših vojnika i herojskoj odbrani Košara, Tužilaštvo za ratne zločine podnelo je protiv komandanta 125. motorizovane brigade, generala Dragana Živanovića, krivičnu prijavu za navodne ratne zločine na Kosmetu. Tako se dogodilo da se na nekim stranicama novina slavi vojnički uspeh, a već na sledećim piše kako je komandant odbrane Košara u stvari zločinac?!

– Bilo je sve to stresno i šizofreno – kaže general Dragan Živanović i priznaje da od 2014. nije davao izjave za medije, šokiran situacijom kroz koju je prolazio.

– U srpskim medijima je upravo počelo da se govori i piše o herojskom otporu naše vojske na Košarama, ali su neke „poznate“ nevladine organizacije podigle krivičnu prijavu protiv mene, kao komandanta jedinica koje su branile ovaj komad Kosova. Naime, 9. odnosno 10. aprila 1999. godine, kada je počeo napad na Košare, meni je potčinjena neka jedinica teritorijalaca u Metohiji, koja je zaista u dva navrata docnije počinila neke zločine nad civilima. Niti sam znao tu jedinicu, niti sam je tražio. Šta su radili čuo sam, praktično, tek kada su me pozvali u Tužilaštvo.

Živanović, koji je na kraju rata 1999. važio za Pavkovićevog naslednika, posle rata na Kosovu imenovan je za komandanta elitnog Beogradskog korpusa, ali je 2006, posle „reforme“ oružanih snaga – penzionisan, pišu Novosti.

Imao sam 45 godina kada sam postao general, a 51 kada sam penzionisan. Tadićevi ljudi su mi objasnili da u procesu približavanja naše vojske NATO njihovi oficiri neće da razgovaraju sa onima protiv kojih su ratovali i da sam višak. To me je povredilo. Otišao sam na Suvobor, odakle sam rodom, da živim u šumi, da ne slušam vesti i ne gledam to približavanje svojim očima. Godine 2014. moja strina je čula na vestima da sam „zločinac“ i došla je kod mene u šumu da me pita „šta sam to radio“. Tako sam saznao da me tuže Nataša Kandić i Jelena Milić.

Tužilaštvo za ratne zločine, posle tri godine isleđivanja, odustalo je od krivičnog gonjenja protiv Živanovića.

Dragan Živanović je Srbin koji je rođen 1955. godine u Ljigu u srcu Šumadije. Njegov deda Milić Živanović je bio Solunski ratnik koji je došao kući tek 1924. godine, a sa majčine strane dedovi su mu bili poslati na probijanje Sremskog fronta 1944. godine. Dragan Živanović je odrastao je u selu Ba, na padinama Rajca, odnosno Suvobora, gde je završio osnovnu školu. Potom je otišao put Beograda gde je upisao najpre Vojnu gimnaziju, a odmah nakon toga i Vojnu akademiju. Četvrtu godinu je završio u Sarajevu. Po završetku osnovnih studija biva prvobitno raspoređen u Prizren, a onda se vratio u Beograd gde je nastavio školovanje.

