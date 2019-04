STOPIRALE U GRAČANICI PA IM STAO ALBANAC Uhapšen vozač koji nije hteo da zaustavi vozilo sa tinejdžerkama!

U kratkoj telefonskoj izjavi Trajković je naveo da je licu određen pritvor od 48 sati.

"Lice je juče, na osnovu snimaka sa bezbednosnih kamera, identifikovano i privedno. Radi se o E.K. starom 35 godina", potvrdio je Trajković.

"Dalje postupanje prema ovom licu biće određeno od strane javnog tužioca", zaključio je on.

Podsetimo, tri učenice Medicinske škole koje su pokušale da autostopom iz Gračanice stignu na praktičnu nastavu koja se održava u Lapljem Selu, udaljenjom oko 5 kilometara, doživele su neprijatnost kada ih je u auto primio Albanac.

Vozač najpre nije hteo da zaustavi svoje vozilo u Lapljem Selu, pa je to ipak učinio nakon suza i histerije devojaka.

Direktor Medicinske škole u Gračanici Miodrag Živić objašnjava šta se dogodilo.

“U početku vožnje sve je bilo u redu. Vozač je pričao na srpskom, primetile su akcenat, dok ih je ispitivao (na putu) do Lapljeg Sela, one su bile uznemirene. Tako mi je rečeno u policijskoj stanici, kao i da vode istagu i da će pokušati da sa kamera kojih ima u Gračanici na kružnom toku vide koji je to automobil u pitanju. Učenice su opisale automobil, ali nisu zapamtile registarske tablice od straha i uznemirenosti”, rekao je Živić.

On dodaje da je svestan situacije u kojoj omladina živi na Kosovu. “Prevoz je ono što otežava celokupnu situaciju”, kaže, jer učenici, osim za redovnu nastavu, nemaju prevoz za praktičnu nastavu koja se obavlja u obližnjim selima.

“Što se tiče bezbednosti u školi i van nje, situacija jeste takva kakva jeste. Mi živimo već dvadeset godina sa nekom dozom straha. Za redovnu nastavu tu su đački autobusi, koji su sigurniji prevoz, u školi postoje čuvari, imamo kontakte i sa policijom. U školu ne može svako da uđe, mora da se legitimiše”, kazao je Živić.

Direktor ekonomskog razvoja u Opštini Gračanica Aleksandar Mihajlović kaže da Opština Gračanica trenuto nema sredstva da reši pitanje gradskog prevoza, i da tri godine pokušava da registruje komunalno preduzeće u okviru koga bi se organizovao gradski prevoz.

„Što se tiče samog gradskog prevoza, to je vrlo škakljivo pitanje jer su potrebna ogromna sredstva. Opština Gračanica je izradila idejno rešenje za organizaciju takvog prevoza. Projekat organizacije gradskog prevoza za opštinu Gračanica košta oko 1.800.000 evra. On bi obuhvatao pet linija sa okolnim selima koja se teritorijalno oslanjaju na samu opštinu Gračanica“, objašnjava Mihajlović, i dodaje da dok ta opcija ne zaživi, za putnike okolnih sela postoji alternativa:

„Opština je dozvolila saobraćaj kombi prevoznika koji obavljaju fuknciju javnog prevoza. Trenutno desetak kombi prevoznika iz naših okolnih mesta održavaju tu liniju prevoza. Osim toga, postoji i đački pevoz koji funkcioniše dosta dobro“, naveo je Mihajlović.

Iako stopiranje nije bezbedna opcija, pojedini đaci srednjih škola to čine kako bi ranije otišli svojim kućama.

„Da, stopiram da bih ranije otišao kući, ali znam da nije bezbedno stopirati“, rekao nam je učenik Građevinsko saobraćajne škole Marko Janković.

„Ne stopiram, pre svega zbog bezbednosti“, rekla je njegova drugarica iz srednje medicinske škole Nataša Simić.

„Ne stopiram, zbog bezbedbosti, dosta je rizično stopirati, jer ne znamo ko će nam stati i šta nam se može desiti“, rekla nam je učenica treće godine Medicinske škole.

Građani smatraju da je situacija na Kosovu loša i da ne treba stopirati.

„Na Kosovu nije danas bezbedno stopirati, jer ne zna se ko može da stane autom, ima pijanih, ali drugih vozača. Današnja omladina mora da zna da ako nije prijatelj, komšija... ne treba se voziti autom sa nepoznatima licima,“ rekao nam je Momir Micić.

„Ne treba da imaš poverenje u svakoga, ne valja današnje vreme“, kazala je Ružica Galić.

Iako je region u 2017. godini obišla vest da je Zagrebčanka Ana Bakran obišla svet auto stopom, prešavši oko 44 hiljade kilometara kroz 25 različitih zemalja, na Kosovu još uvek samo par kilometara putovanja vozilom sa nepoznatim ljudima može da ima tragičan ishod.

Statistika uglavnom ne pomaže kada je u pitanju problem bezbednosti pri stopiranju. Ali, čak i bez brojeva, zna se da je auto stop zabranjen u nekim zemljama, gde se prestupnici kažnjavaju novčano ili zatvorom. Stopiranje povećava rizik od povreda na drumu, stoper se može naći u potpuno nepoznatom i neprijateljskom okruženju i okolini, ali i postati predmet verbalnih ili fizičkih napada.

