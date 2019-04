OTKRIVAMO! OVO JE ANGELIN PLAN ZA KOSOVO: Formirajte ZSO, dajte Srbima specijalni status!

Nemačka kancelarka Angela Merkel rešila je da usred Berlina pritisne prištinske lidere Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija da za sever Kosova i Metohije, gde pretežno žive Srbi, obezbede specijalni status, tvrdi izvor Kurira iz diplomatskih krugova.

On tvrdi da će Merkelova na sastanku 29. aprila u Berlinu, na kojem će okupiti najviše predstavnike Srbije, Kosova i Albanije, prikazati predlog po kojem bi severno Kosovo dobilo specijalni status.



I ugledni bečki list Standard potvrđuje naša saznanja.



- Taj predlog sadržan je u ideji o Zajednici srpskih opština, koja je ugovorena Briselskim sporazumom, a još nije implementirana - navodi se u Standardu.



Dodatne garancije



Predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović ocenjuje za Kurir da bi dodatne garancije za Srbe bile dobrodošle u situaciji kada dijalog Beograda i Prištine stoji.



- Uvek je dobro da se stavi u fokus položaj Srba, jer ovo što bečki list navodi jesu dodatne garancije za Srbe na KiM. Ovakav predlog bi svakako bio pomak, jer ne samo što bi značio implementaciju važne odredbe Briselskog sporazuma već bi je dodatno učvrstio. Mislim da se bližimo ubrzanju procesa rešavanja kosovskog pitanja i sve zavisi upravo od sastanka 29. aprila u Berlinu - objašnjava Đukanović.



Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za naš list da je stav Srbije, koji je saopštio Vučić u utorak, više nego jasan, a to je da se sa Srbijom ne može pregovarati o priznanju nezavisnosti Kosova.



- Sastanak u Berlinu znači da EU ne želi da ispusti inicijativu za rešavanje ovog pitanja, a videćemo šta će on doneti. Prirodno je da će se Srbija konsultovati s Kinom i Rusijom u vezi sa daljim koracima, jer nijedno rešenje za KiM ne može da prođe bez Saveta bezbednosti UN, u kom Srbija ima ozbiljne saveznike. Vučić je jasno rekao da Srbija neće odustati od svojih strateških i nacionalnih pitanja, bez obzira na pritiske koje trpi godinama. Postoji izrazita pristrasnost većine zapadnih zemalja, što utiče na to da se udaljavamo od kompromisa - smatra naš sagovornik.



Konsultacije s Rusijom i Kinom



Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun naglašava da je za napredak neophodno da Priština ukine taksu, skloni u stranu platformu sa maksimalističkim zahtevima i prestane s pretnjama narodu na severu KiM.



Sastanku u Berlinu, osim nemačke kancelarke i francuskog predsednika Emanuela Makrona kao inicijatora, prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, kosovski predsednik Hašim Tači i premijer Ramuš Haradinaj, kao i drugi politički lideri regiona.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić naglasio je posle sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom da Srbija ne može da zaštiti nacionalne i državne interese bez saradnje s Rusijom i da zato nikad neće prihvatiti nijedno rešenje za KiM, ali ni za druga otvorena pitanja u regionu, bez najuže konsultacije s Moskvom.

Komentarišući pisanje prištinskih medija o ideji dvostrukog suvereniteta kao rešenju koje bi moglo biti predstavljeno u Berlinu, Dačić kaže da toga nema nigde na svetu.

- To je ono što se očekuje da će Merkelova predložiti, da na severu Kosova postoji tzv. dvostruki suverenitet - i Kosova i Srbije. Ali to su sve pretpostavke i to rešenje ne znam da li igde na svetu postoji, osim na tom papiru - izjavio je Dačić.

Lavrov je podsetio da Zapad, kad je priznavao nezakonito proglašenu nezavisnost Kosova, nije pominjao dvostruki suverenitet.