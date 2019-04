Američki ambasador u Beogradu Kajl Skat izjavio za TV Prvu da bi "sveobuhvatno rešenje kosovskog pitanja trebalo da uključi međusobno priznanje".

"Mi vidimo sveobuhvatno rešenje ovih pitanja trebalo bi da uključi zajedničko priznanje, to je bilo i u pismu Trampa, to nije ništa novo. Međutim, što se tiče novih pritisaka, to ne", istakao je Skat.

Kako je dodao, to i piše u Trampovom pismu. "Dalje sve zavisi of vas", dodao je Skot.

(Kurir.rs/TV Prva)

