VUČIĆ O DVOSTRUKOM SUVERENITETU: Niko nam to nije ponudio i tako nešto se neće dogoditi ni u Berlinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbiji nije ponuđeno ništa slično ideji o dvostrukom suverenitetu na severu KiM, pa se tako nešto neće desiti ni u Berlinu.

"Podeljeni suverenitet je uvek nešto što je problematična pravna kategorija, a tzv. dvostruki suverenitet - ne znam šta to znači. Ali, niko mi to nije rekao, niko nam to nije ponudio i tako nešto se neće dogoditi ni u Berlinu", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Naveo je da je to izmislila jedna albanska novina.

"Ali, to izmisli jedna albanska novina i onda posle 15 dana da razglabamo o tome. Šta da radite. Nema ništa od tog posla", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

