ANALITIČARI O POVEZANOSTI JEREMIĆA SA SUMNJIVIM TIPOVIMA: Vuk bira korumpirane jer mu obezbeđuju zaradu!

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić, posle saradnje s Patrikom Hoom, koji je osuđen za pranje novca, ugostio je u Beogradu bivšeg pakistanskog premijera Šaukata Aziza, osumnjičenog da je učestvovao u likvidaciji jednog od lokalnih vođa u Pakistanu, koji je završio na Interpolovoj poternici, i time još jednom pokazao da sarađuje s kontroverznim ličnostima koje su umešane u vrlo sumnjive poslove.

Vuk lobista



Analitičar Branko Radun kaže za Kurir da Jeremićeva povezanost sa ovakvim ličnostima nije čudna jer je on lobista i to mu je glavno zanimanje.

- On se, shodno tom poslu, druži s takvim ljudima i preko njih ostvaruje neke poslove, utiče na neke ljude da donose odluke. Taj profil ljudi, poput Šaukata Aziza i Patrika Hoa, koji su bili na pozicijama i umešani su u korupciju, zapravo je idealan za lobističke poslove, a još ako su ugroženi, onda su i zgodniji za neku vrstu dila. To je međunarodna klasa ljudi, lobista, koji variraju od klasičnog lobiste do kriminalaca - čitava paleta ljudi koji funkcionišu kao neka međunarodna lobistička mreža, a deo te mreže je Vuk Jeremić. Kaže da je u bordu direktora one "Partners grupe", ali to se ispostavilo kao netačno. On je, u stvari, jedan američki lobista, njegove pozicije su u Americi, on tamo lobira za neke Kineze, Pakistance, Azerbejdžance, Arape, i od tog zarađuje novac i od toga živi. Mislim da je i Tadić govorio da je Jeremić dobar lobista, ali da, nažalost, on lobira za sebe - rekao je Radun.

Međunarodne afere



Slično mišljenje ima i analitičar Dragomir Anđelković, koji kaže da svaki od ovih pojedinačnih slučajeva ne mora mnogo da znači, ali kad postoji više takvih slučajeva, onda je stvar vrlo čudna.

- Kad se radi o Jeremiću, pojavljuje se više ljudi koji s njim sarađuju, a koji su u međunarodnim aferama. Čudno je i opterećujuće kada se više takvih slučajeva pojavljuje, a kad se radi o Jeremiću, evidentno je tako - rekao je Anđelković i dodao da ispitivanje ovih afera prevazilazi naše razmere, da mi ne možemo time da se bavimo jer je to globalna stvar, ali da je dobro da se naši mediji time bave jer građani treba da znaju s kim se druže i s kim sarađuju ljudi i u vlasti i u opoziciji.

Jeremićevi partneri



Patrik Ho

Patrik Ho (69), biznismen iz Hongkonga, osuđen je na tri godine zatvora zbog svoje uloge u šemi, vrednoj više miliona dolara, za podmićivanje afričkih lidera putem kontakata u Ujedinjenim nacijama. Ho će takođe platiti kaznu od 400.000 dolara. Hoa je američki federalni sud u Njujorku krajem prošle godine proglasio krivim za sedam od osam tačaka optužnice za kršenje Zakona o stranim koruptivnim praksama i pranje novca.

Šaukat Aziz

Aziz je bio optužen da je bio deo milionskih zloupotreba i da je nezakonito zakazivao sastanke koji su rezultirali gubitkom u državnoj kasi Pakistana. Nalazio se i na Interpolovoj poternici i to zbog sumnje da je učestvovao u likvidaciji jednog od lokalnih vođa u Pakistanu. Sud u Islamabadu 22. marta izdao je trajne naloge za hapšenje Aziza.

Emilio Lozoja

Emilio Lozoja je Meksikanac upleten u međunarodni korupcionaški skandal, kojeg u javnosti nazivaju i "El Čapo za pranje para". Lozoja se, prema pisanju Rojtersa, tereti za posredovanje u davanju mita od čak 10.000.000 dolara bivšem meksičkom predsedniku Enrikeu Penji Nijetu da bi ovaj otvorio tržište za strane energetske kompanije.

Rajski papiri

Šaukat Aziz se 2017. godine našao u srcu skandala "rajski papiri". Kako je tada otkriveno, Aziz je doveden u vezu sa "Antarktik trastom", koji je sam osnovao, a u kojem su bili i njegova žena, deca i unuka. Aziz je imao bankarske ugovore u Delaveru, SAD, pre nego što je postao ministar finansija 1999. godine. U to vreme je radio za finansijskog giganta "Sitibank".

