VUČIĆ NAJAVIO ULAGANJE U PORAST NATALITETA: Najvažnije za budućnost - Srbija koja raste u miru i puni se novim naraštajima

BEOGRAD - Dve su stvari najvažnije za budućnost - Srbija koja raste u miru, bezbedna i sigurna, i Srbija koja rađa svakog dana i puni se novim naraštajima i novim generacijama, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i najavio je još veća ulaganja u populacionu politiku.

Sve nas je, kaže, manje, pa je džabe sve što se radi, sve otvorene fabrike, IT stručnjaci, ako ne budemo imali dece, pa je važno da brinemo koliko će nas biti.

foto: Kurir

"Molim vas da to razumete, u svim gradovima se rađa mnogo manje dece nego što ljudi umire. Gubimo sela i gradove, nacionalni opstanak je ugrožen. Normalno je da brinete o karijerama i svemu, ali vas kao boga molim, brinite o deci, o budućnosti Srbije, jer bez dece nema ni budućnosti Srbije", zamolio je predsednik.

On je rekao da su deca i mladi naš pogled napred, koji obavezuje i daje perspektivu.

Zbog njih pravimo Srbiju, njima je ostavljamo, ukazao je Vučić.

On je naglasio da su dve stvari najvažnije za tu budućnost - Srbija koja raste u miru, bezbedna i sigurna, i Srbija koja rađa svakog dana i puni se novim naraštajima i novim generacijama.

"Sve što radimo, radimo da te dve pretpostavke potpuno ispunimo. To je put koji mi pravimo i ne treba nam za to posebna politika, leva ili desna. Potrebna nam je jedna zastava, naša srpska trobojka. Da budemo jedinstveni, što ne znači da moramo da mislimo isto, i da svima kažemo da je ovo ono u šta verujemo i što ste vi večeras pokazali, a to je Srbija", poručio je Vučić.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

On je zamolio okupljene da spuste transparente i velikim aplauzom pokažu gde je i šta je Srbija i koliko je jaka i snažna Srbija večeras, što je propraćeno aplauzom.

"Srbija, to je naša vera, to je cilj, san, to su putevi, bolnice, fabrike, škole, i isti su za sve nas. Danas je dan za sve nas, za našu trobojku, za našu Srbiju", poručio je srpski predsednik.

Za kraj, imao je poruku lične prirode i podsetio da je prilikom obeležavanja godišnjice NATO agresije u Nišu zaplakao, te napomenuou da je, iako su ga neki ismevali, on ponosan na te suze, jer je njima pokazao koliko dostojanstva Srbija ima da stvari naziva pravim imenom i da se više ne izvinjava onima koji su počinili zločin nad našim narodom.

"Tih suza se ne stidim, a danas bih uz osmeh da kažem hvala - Danilu, Milici i Vukanu, za sve što trpe. Hvala vama, dragi prijatelji za ogromnu podršku", rekao je Vučić.

foto: Kurir

Nikada, kaže, nije govorio, niti će, uveren je, govoriti pred ovolikim brojem ljudi.

"Vi zaslužujete bolju Srbiju, vi zaslužujete Srbiju budućnost. Vi ste Srbija, jedna, jedina, neponovljiva, najbolja i najlepša zemlja na svetu. Beskrajno vam hvala i što ste doneli vedrinu i radost Beograd, a ne nasilje", rekao je Vučić.

Obraćanje je završio rečima: "Živela naša najlepša, najsnažnija, najbolja, najhrabrija, najhrabrija, najmarljivija i jedina Srbija".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir