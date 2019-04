MAĐARSKI ŠEF DIPLOMATIJE NA SRPSKOM PORUČIO: Vi ste prava, ponosna, evropska nacija! Da je do nas, već biste bili u EU!

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto poručio je večeras na skupu "Budućnost Srbija" u Beogradu da su Srbi i Mađari danas prijatelji, da odnosi dve zemlje nikad nisu bili ovako dobri kao danas.

"Poštovani gospodine predsedniče, dragi srpski prijatelji, dobar dan vam želim. Dozovilite da se zahvalim Vučiću i SNS na pozivu. Čast je biti ovde. Do pre nekoliko godina je bilo nezamislivo da mađarski ministar spoljnih poslova bude gost u kampanji vladajuće stranke. To što danas stojim ovde pokazuje da sve stvari možemo da rešimo ako verujemo u to", rekao je Sijarto, koji je govor održao na srpskom jeziku.

Sijarto se odazvao pozivu za učešće na skupu, iako je danas Veliki petak pred Uskrs, za vernike koji taj praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

Prema njegovim rečima, srpsko-mađarski odnosi ne tako davno su predstavljali teško pitanje, a do promena je došlo zahvaljujući ličnim naporima.

"Sadašnji predsednik Srbije, premijer Mađarske, lideri Fidesa i SNS i Savez vojvođanskih Mađara - svi su oni zajedno tome doprineli. Hvala im za to", poručio je Sijarto.

On je dodao da je vreme da se prepozna da je mnogo više argumenata za saradnju Srbije i Mađarske, nego protiv.

Sijarto, koji se okupljenima u više navrata obratio sa "dragi prijatelji", primetio je i da Evropa sve više jača, i naveo da je razlog za to jednostavan - vlade se, kaže, vode nacionalnom politikom i to uprkos svim pritiscima.

"Jakoj srednjoj Evropi, potrebna je snažna Srbija", poručio je Sijarto.

On je rekao da je svima jasno da je Srbija sve jača i jača, a da je, između ostalog, jača i to što oni koji je vode nisu zanemarili nacionalne interese.

"Zbog toga sam siguran da ćemo, mi Mađari i Srbi, biti u budućnosti sposobni za velika dela", rekao je Sijarto.

Razlog za to vidi u tome što, kaže, i jedni i drugi delimo vrednosti, ponosni smo na svoju domovin, istoriju, veru, versko nasleđe, koje smo spremni da odbranimo.

Šef mađarske diplomatije je ukazao i da je politička stabilnost izuzetno značajna vrednost i za Mađarski i za Srbiju.

"Velika je to vrednost u današnjim vremenima, što se vidi i iz toga što mnogi žele da je odzmu od nas, spoljašnjim uplitanjem, izazivanjem nemira, gomilom laži. Ovakvih pokušaja je nedavno bilo u Mađarskoj, ali su svi bili bezuspešni. Siguran sam da će tako biti i u Srbiji", poručio je Sijarto.

On je dodao da Mađari veoma cene predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jer na zajednicu vojvođanskih Mađara gleda kao na "izvor energije", što Srbija obezbeđuje više prava mađarskoj nacionalnoj zajednici od svih suseda.

Na sličan način, dodao je, Mađarska je ponosna na srpsku zajednicu u toj zemlji, svesna srpskog indentiteta, koji je obogaćuje.

Sijarto je poručio da je Srbija zaslužila da što pre bude članica EU.

"Da je do nas, već biste postali članica Unije", poručio je on i istakao da je neprihvatljivo da Srbiji drže lekcije i time veštački usporavaju pregovore o pridruživanju.

"Vi ste prava, ponosna, evropska nacija, što ste više puta dokazali. Vašim pristupanjem, EU će biti jača i na tome ćemo godinama pred nama zajedno raditi sa vama i predsednikom Vučićem", naveo je Sijarto.

"Živela Srbija, živelo prijateljstvo sprskog i mađarskog naroda", zakljčio je Sijarto.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir