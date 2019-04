UOČI ODLASKA U PEKING: Sastanak Vučića i ambasadorke Kine Čen Bo

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas veliko zadovoljstvo povodom predstojećeg učešća na Drugom forumu Pojas i put u Pekingu, kao i zbog svog šestog susreta s kineskim predsednikom Sijem Đinpingom.

Vučić je u razgovoru s ambasadorkom Kine u Beogradu Čen Bo rekao da želi da predsedniku Siju zahvali za sve što je učinio za Srbiju i za svu pomoć u ekonomskom razvoju, kao i podršku u pitanjima od državnog i nacionalnog interesa.

On je istakao da se iskreno nada da će predsednik Si, tokom sastanka u Pekingu, potvrditi svoju nameru da učini čast Srbiji i da je ponovo poseti i dodao da ga raduje to što je i svojim radom doprineo da "srpsko-kineski odnosi dostignu najvišu tačku razvoja u svojoj istoriji, do nivoa sveobuhvatnog strateškog partnerstva i čeličnog prijateljstva".

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Ambasadorka Čen je rekla da joj je veoma drago što će predsednik Vučić ponovo posetiti Kinu i istakla da predsednik Si veoma ceni srpsko-kinesko prijateljstvo i predsednika Vučića lično.

Ona je naglasila da će Drugi forum Pojas i put okupiti 40 svetskih šefova država i vlada, a da će predsedniku Vučiću biti ukazana posebna čast da bude među tri lidera koji će dati završnu reč.

Predsednik Vučić je rekao da učešće na ovom Forumu predstavlja veliku čast i potvrdu da Kina u Srbiji vidi pouzdanog partnera.

