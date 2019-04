VESIĆ: Održan najveći skup u modernoj političkoj istoriji Srbije

Funkcioner SNS i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je jučerašnji skup u Beogradu bio najveći u modernoj političkoj istoriji Srbije, skup jedinstva koji je pokazao da iza predsednika Aleksandra Vučića stoji većinska Srbija i da mu Srbija veruje.

Vesić je gostujući na Pinku izarazio zadovoljstvo što je bio deo veličanstvenog skupa na kome je predsednik Aleksandar Vučić podneo izveštaj građanima šta je sve urađeno i koliko je novih fabrika otvoreno.

"Otvoreno je oko 200 fabrika, sa oko 200.000 radnih mesta. Mi imamo najveće investicije u regionu, imamo veliki rast domaćeg bruto proizvoda u odnosu na prošlu godinu. Zemlja se razvija, imamo ugled u međunarodnoj zajednici", naveo je Vesić.

Kaže da je pre sedam godina nezaposlenost bila oko 24 odsto, a da je danas prepolovljena, kao i da je u Beogradu ispod 10 odsto.

On je rekao da je sinoć održan skup mira na kome se razgovaralo o budućnosti Srbije i skup u kome je pokazano jedinstvo građana sa politikom i predsednikom države.

Prema njegovim rečima, predsednik Vučić za nekoliko dana odlazi u Peking, potom u Berlin gde će biti održani važni sastanci za budućnost Srbije.

"Zbog svega toga je i bilo bitno da se pokaže da građani Srbije čvrsto stoje iza politike Aleksandra Vučića, jer će on moći snažnije da brani interese naše zemlje", naglasio je Vesić.

Kaže da je Srbija najvažnija zemlja regiona da se ono što se u Srbiji dešava preliva na region, te da je bitno što Srbija i predsednik Vučić imaju ulogu faktora mira i stabilnosti u našem regionu.

"Hrvatski mediji su korektno izveštavali šta se dešava, što nije bio slučaj proteklih meseci, a što se tiče medija iz Prištine, za njih ovaj skup nije postojao, ali za njih zato postoji svaki Đilasov skup. Oni izveštavaju o malobrojnim skupovima od 50 ljudi u Lazarevcu, Vlasotincu, Vranju ili kad se okupi 7.500 ljudi iz cele Srbije, ali za njih nije događaj kad se okupi 150.000 ljudi koji podržavaju Vučića".

Vesić naglašava da za Haradinaja nije događaj bilo šta što pokazuje da Srbija stoji iza Vučića, jer je Vučić njegov najveći problem i glavna brana da ostvare ono što su planirali i počeli sa Borisom Tadićem, Borkom Stefanovićem...

Vesić napominje da ne bi trebalo zaboraviti to da je mesec dana pre nego što su počele demonstracije u Beogradu, Haradinaj u novembru u Prištini najavio da će Vučić biti smenjen na ulici na demonstracijama.

Kako je rekao, to što se juče desilo u Beogradu je veliki poraz ne samo Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, već i Haradinaja.

Govoreći o skupu koji je organizovan prošle subote u Beogradu, Vesić je kazao da ke tada plasirana priča kako se zaustavljaju autobusi, te da su ljudi sprečavani da dođu, a onda se ispostavilo da ni jedan autobus nije zaustavljen i da su vozovi saobraćali normalno.

"Kada mi organizujemo skup tada su najavljivali da će popisivati građane koji dolaze, pa kako će blokirati puteve da spreče građane da dođu. Kako oni nemaju snage, što se prošle subote videlo, onda se desilo da jedino Haradinaj može nešto da završi za njih i da on može da blokira neke autobuse, na žalost to se desilo. Oni isto misle i to je jasno. Najveći poraz Haradinaja je da Srbi sa KiM kažu da su za Vučića", istakao je Vesić.

Dok Vučić pregovara oko statusa KiM, Haradinaj ne može da ostvari svoje planove, koje bi lako ostvario kada bi u Srbiji ponovo vladali oni sa kojima su se bez problema dogovarali, Tadićem, Stefanovićem i ostalima, rekao je Vesić.

Naveo je da opozicija demonstrira već četiri meseca, da čak i ne prijavljuju skupove i izražavaju svoj politički stav.

"Država kaže da svako ima pravo da izrazi svoj politički stav, čak i kada to ne rade u skladu sa zakonom, osim kad su upali na RTS sa testerom i pretili novinarima, nigde niste mogli da vidite policiju".

Kada je, dodaje Vesić, Vučić izabran u prvom krugu za predsednika sa 56 odsto glasova, počela je hajka - to su sendvičari, treba ih sprečiti, popisivati, fizički onemogućiti da dođu.

"Juče nije napravljena nikakva šteta, ništa se nije desilo, a bilo je prisutno 150.000 ljudi", kaže Vesić i dodaje da se na protestima opozicije uništavaju saobraćajni znaci, uništava se gradska imovina, upada se u televiziju, probali su da upadnu u Skupštinu grada...

Kod nas nije bio problem da izveštava bilo ko, mi poštujemo pravo medija da izvaštavaju drugačije, napomenuo je Vesić.

"Videli ste i kako je prošao Bora Đorđević samo zbog toga što se usudio da peva na Vučićevom mitingu. Napadali su ga, pretili mu, i ako je on rekao da je za njega to čast, patriotizam, a na njihovom mitingu može da peva Vlado Georgijev i to nije problem. Vređali su i Olivera Mandića. Tako su i za Novu godinu vređali Bajagu. To govori kako oni vide Srbiju, vide je kao zemlju u kojoj vlada diktatura, jer niko ne sme da misli drugačije".

On je izrazio nadu da će država reagovati jer predsednik opštine Stari grad Marko Bastać nanosi štetu svim građanima Beograda, svaki put kada se zaustave radovi Grad Beograd plaća odštetu.

"Mi podnosimo prijave protiv njega i tražimo da se izvrši naknada štete, jer nije pošteno da građani plaćaju štetu koju on nanosi bahatim ponašanjem", naglasio je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

