ŠEŠELJ POSLE 12 GODINA OTKRIVA KAKO JE PREŽIVEO HAG: Tri puta su hteli da me ubiju čudnim lekovima i lažnom dijagnozom, napravio sam haos! SMRT SAM IZBEGAO BOŽJOM VOLJOM I BEZOBRAZLUKOM

Lider SRS Vojislav Šešelj tvrdi da su najmanje tri puta pokušali da ga ubiju u zatvorskoj ćeliji u Sheveningenu tokom 12 godina, koliko je tamo bio u pritvoru. Smrt je, kako navodi, izbegao božjom voljom i zahvaljujući svom standardnom bezobrazluku.



Šešelj kaže da su perfidnim metodama u Hagu sve činili kako bi ugrožavanjem njegovog zdravlja izazavali smrt i izbegli poraz.

Odbio lek



- Cilj je bio da izreknu prvostepenu osudu i onda ubiju. Jer, prema njihovim pravilima, ako osuđeni posle prvostepene presude premine, ne dočekavši konačnu odluku, ista se vodi kao da je pravosnažna. Tri puta su pokušali da me liše života ugrožavanjem zdravlja. Nije tamo bilo bezbedno za robijaše Srbe - priča Šešelj i dodaje da se jednom spasao jer je odbio da popije lek koji mu se učinio neobičnim.



- Lekovi ne stoje kod robijaša, već kod stražara, spakovani u plastičnim kutijicama po vremenu davanja. Donose ih u ćeliju, izruče na ruku i stražari ne izlaze dok se lekovi ne popiju uz čašu vode, kako bi bili sigurni da su progutani. Uvek sam ja to, kao iskusni robijaš, proveravao. Jedno jutro prebrojim i vidim jedan čudni, višak. Napravio sam haos, rekao sam: "E, sad neću piti nijedan!" Napravili su kao istragu i utvrdili da je sve, navodno, puka greška medicinske sestre, koju su udaljili iz Sheveningena. Ona je tvrdila da nije kriva - priča Šešelj.

Pozvani vatrogasci



On dodaje da mu je život bio ozbiljno ugrožen kad su kasnili sa ugradnjom defibrilatora:



- Zato mi je tog 6. januara 2012. pozlilo, izgubio sam svest i puls mi je bio 240 i to u ležećem položaju. Duže od sat vremena nisu mogli da me snesu niz stepenište, zbog čega su pozvani vatrogasci, koji su presekli rešetke i izneli me dizalicom kroz prozor sa prvog sprata.

Treći put su, kaže, pokušali da ga ubiju kad su mu davali terapiju za hemoroide, a imao je rak debelog creva:



- Imao sam krvarenje, tamno. Tvrdili su da je to od hemoroida i davali mi za to terapiju. Lekovi nisu delovali, a tek posle godinu su odneli stolicu na analizu. Tad su samo zabeležili da nema patogenih parazita. Ni reč o krvarenju. Budući da sam tražio novu analizu, konstatovali su da imam kancerogene polipe.

Usledila je hitna operacija, odstranjeno mi je 30 centimetara debelog creva, izvađeno 20 limfnih čvorova i četiri kancerogena. Vidite, uspeo sam da se izvučem božjom voljom i svojim standardnim bezobrazlukom.



Praksa

Lazarević jedva preživeo,

Slobu ubili pogrešni lekovi

Šešelj kaže da nije jedini Srbin koga su pokušali da ubiju u Hagu.

- Generalu Vladimiru Lazareviću su posle operacije žučne kese izazvali sepsu. Jedva je preživeo. Dugo je čekao i na operaciju prostate i trpeo velike bolove - navodi on i podseća na slučaj bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića, koji je preminuo u Sheveningenu:

- Njemu su davali rifampicin, jedan od najtežih antibiotika koji se, inače, koristi za lečenje lepre i tuberkuloze. I neutrališe dejstvo osnovnih lekova, koje je on pio za srce i krvni pritisak.

Brojke 28 godina kazne tražilo je tužilaštvo u Hagu za Šešelja

12 godina bio u pritvoru

10 godina zatvora bila je presuda

