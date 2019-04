BRNABIĆEVA: Ne očekujem sporazum Beograda i Prištine do oktobra

Apsolutno ne očekujem sporazum Beograda i Prištine do oktobra i nemam razlog da verujem da to može da se desi, izjavila je danas na Jahorini premijerka Srbije Ana Brnabić, povodom pisanja medija da se očekuje da Beograd i Priština potpišu sporazum do oktobra.

Brnabić je rekla da nema razloga da veruje u to, jer smo sve dalje od dijaloga, a samim tim i od konačnog rešenja, kao i dogovora o normalizaciji odnosa.

Odgovarajući na pitanje novinara, nakon učešća na Ekonomskom forumu na Jahorini, a u vezi sa KiM, Brnabić je rekla da razgaraničenje nikada nije bilo na dnevnom redu, niti je bilo nekih konkretnih predloga u vezi sa tim, već je to bilo pominjano samo kao jedna od opcija.

"Neki političari iz zemlje definisali su svoj stav prema tome da li bi bili za takvo rešenje ili ne, ali nikada na stolu takav predlog nije bio, kao što nikada nije bio nijedan konkretan predlog", objasnila je Brnabić.

Podsetila je da je dijalog prekinut kada je Priština počela da vuče jednostrane poteze, koji su bili protiv razgovora i usmereni na to da Beograd prekine dijalog.

Naglasila je da Priština šest godina nije ispunila jednu jedinu obavezu koju je imala iz Briselskog sporazuma, a da ni EU koja je bila garant, ništa nije uradila da Priština tu svoju obavezu ispuni.

Ukazala je da bi danas bila drugačija situacija da je Priština, poput Beograda, implementirala Briselski sporazum i da danas imamo Zajednicu srpskih opština.

Osim toga, kako je rekla, Priština je uvekla takse od 100 odsto na robu iz centralne Srbije i BiH, transformisala bezbednosne snage u takozvanu vojsku Kosova i usvojila platformu protiv dijaloga.

"Naše crvene linije su takse. Priština mora da povuče odluku o taksama da bi dijalog bio nastavljen i u tome je bio jasan predsednik Srbije Aleksandar Vučića", kazala je Brnabić.

Na pitanje da li je trpela neke pritiske, premijerka je rekla da nije, jer, kako je dodala, naši partneri sada razumeju da Srbija nije zemlja na koju se može vršiti pritisak, i da svi pritisci i ultimatumi mogu da budu samo kontraproduktivni.

Srbija je, kazala je premijerka, spremna da razgovara partnerski i istakla je da je naša zemlja pouzdan partner.

