SMAJLOVIĆEVA ODBRUSILA SERGEJU: Trifunović je čovek klozetske metafore! On je AGRESIVNI PROSTAK!

Glumac i lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović izvređao je novinarku Ljiljanu Smajlović napisavši na Tviteru da mu se "se*u žuti brabonjci od njenog glasa, osmeha i kompletne nje". Međutim, ni Smajlovićeva mu nije ostala dužna.



Trifunović je ostavio tri statusa na Tviteru u vezi sa Smajlovićevom, koja je bila gost u "Utisku nedelje".



- Se*u mi se žuti brabonjci od glasa Ljilje Smajlović. Do mozga da ne dođem. Ipak mi se više se*e od osmeha Ljiljane Smajlović. Ne, ipak mi se se*e od kompletne Ljilje Smajlović kao takve. U celini - napisao je Trifunović. A onda mu je Smajlovićeva odgovorila.

Seru mi se žuti brabonjci od glasa Ljulje Smajlović.

Do mozga da ne dodjem.



- Sergej Trifunović je, kao i Basara, čovek klozetske metafore. To su agresivni prostaci koji me podsećaju na Gorana Kozića iz Politike - rekla je za Kurir Smajlovićeva.

