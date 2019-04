VUČIĆ NAKON SASTANKA SA KINESKIM PREDSEDNIKOM: Si Đinping bi uskoro trebalo ponovo da poseti Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu da očekuje da će predsednik Kine Si Đinping uskoro ponovo posetiti Srbiju.

Vučić je novinarima u Pekingu preneo da je kineski predsednik dao nalog svom ministru spoljnih poslova da pronađe vreme u njegovom, inače gustom, rasporedu za posetu Srbiji.

"Kroz osmeh mi je govorio da zna koliko mi je to važno, da vidi moju volju da ga dočekam još jednom. To bi bila kruna mog posla i karijere, da predsednika Sija dovedemo drugi put u Srbiju, jer znam da bi to mnogo toga donelo našoj zemlji", rekao je Vučić i dodao: "Smem da kažem da ga uskoro očekujemo u Srbiji".

Vučić je novinarima posle sastanka sa Sijem u Pekingu rekao da je Srbija dobila izuzetno dobar tretman za malu zemlju kakva jeste.

"Kod Kineza postoji pravilo da nema grljenja i ljubljenja, ja to i ne radim često. Predsednik Si je više puta izveo nekakav prvo zagrljaj, što izuzetno retko rade, a to znači da poštuju Srbiju i ja sam zbog toga veoma srećan i ponosan", rekao je Vučić.

On je naveo da je ton predsendika Sija bio izuzetno prijateljski i preneo da je Si, koji bira svaku svoju reč, rekao da je malo zemalja i prijatelja u svetu koji nedvosmisleno i na svakom mestu govore i prihvataju prijateljstvo Kine.

foto: Predsedništvo Srbije

"Neke zemlje koje su navikle na ustaljeni poredak pokušavaju da zaustave Kinu i postoji pritisak da se ne sarađuje previše sa Kinom. Suština je da oni veruju u naše prijateljstvo", rekao je Vučić.

On je naveo i da je imao čast da se obrati delegatima Komunističke partije Kine, vodeće snage u toj zemlji, a da se nakon toga sastao i sa Vangom Huningom, članom Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, članom sekretarijata Centralnog komiteta Kine i direktorom Kancelarije za istraživanja politike CK KP Kine.

Vučić za njega kaže da je čovek koji je u nekom smislu ideolog moderne Kine.

"Reč je o coveku od kojeg sam mnogo čuo o različitim temema, kako Srbija koja je na važnom strateškom mestu i opkoljena i pritisnuta sa svih strana, da čuva svoju nezavisnost i razvija ekonomiju", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

