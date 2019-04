ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Neću na proteste! Nikad se ne zna šta će ti ljudi da urade ili izjave

Promišljeno... Ozbiljan čovek ne može sebi da dozvoli da ide negde gde se ne zna šta će ko s kamiona reći ili uraditi. To što neko prvo ode, pa se ograđuje i priča da je to nekontrolisan skup, meni nije prihvatljivo.

Aleksandar Šapić, predsednik Srpskog patriotskog saveza (SPAS), kaže da nema ništa protiv protesta nezadovoljnih građana, da o zahtevima koji se tamo pojavljuju on već godinama javno govori, ali da ne ide na mitinge jer ne zna ko će šta tamo reći ili uraditi. Sa liderima saveza, kaže, neće da se prepucava preko novina, a smatra da se pitanje Kosova mora rešiti referendumom.

Nema vas na protestima opozicije. Zašto? Podržavate li proteste?

- Ni ja, niti organizacija na čijem sam čelu nemamo ništa protiv protesta i naših sugrađana. Nijednom našem članu nije zabranjeno da se tamo pojavljuje, a dobar deo zahteva koji se tamo pojavio nešto je o čemu ja već godinama javno govorim. Ozbiljan i odgovoran čovek koji se bavi ovim poslom ne može sebi da dozvoli da ide negde gde se ne zna šta će ko sa kamiona reći ili uraditi. To što neko prvo ode, pa se posle ograđuje i objašnjava kako on iza toga ne stoji i kako je ipak to nekontrolisan skup, nije mi prihvatljivo kao model mog ponašanja.

Đilas je kazao da je savez jedina alternativa Vučiću. Šta kažete na to?

- Strategija SZS od prvog dana bila je da su oni jedina „prava opozicija“, i ko god nije sa njima, izdajnik je opozicije. Tu nema velike razlike sa tezom koju znaju da zagovaraju pojedini funkcioneri SNS, da ko god ne podržava u svemu aktuelnu vlast jeste izdajnik Srbije. Svakako, ukoliko se nađem uživo u nekom duelu sa nekima od njih, imaću argumente za svoje delovanje, ali da odgovaram na to ovako, preko novina, kad ne možemo da se pogledamo u oči, smatram da nije baš mnogo viteški.

Nije isključena opcija izlaska na vanredne parlamentarne izbore. Hoće li SPAS ići na te izbore ako ih bude?

- O tome ćemo odlučiti tek onda kad oni budu raspisani.

Da li postoji mogućnost da napravite s nekim koaliciju uoči tih izbora? Ko vam je prihvatljiv partner?

- Isti odgovor ću dati kao na prethodno pitanje. Zasad ne razmišljamo mnogo o koalicijama, a razgovaraćemo sa svakim ko želi sa nama da razgovara. Razgovor nikome ne šteti.

Ukoliko bi vas posle tih izbora SNS pozvao u koaliciju, da bi biste prihvatili poziv?

- Od svojih političkih, a i ljudskih načela sigurno nećemo odustati, ko god da je u pitanju i ne znam kakva vlast da nam bude u opticaju, ali sa druge strane, nećemo nikoga isključivati iz mogućnosti da sa njim razgovaramo. I nakon izbora na Novom Beogradu sa svima sam razgovarao. Sa nekima uspeo da nađem zajednički jezik, a sa nekim ne.

Kosovo je opet isplivalo kao pitanje svih pitanja. Koje rešenje biste vi ponudili?

- Naš stav je da se konačno narodu treba reći istina. Šta o Kosovu misle najveće svetske sile i koji će biti njihovi potezi u odnosu na naše u vezi sa Kosovom? Nakon toga se mora poslušati većinska volja naroda, kakva god ona bila. A to je referendum. Bez lobiranja ikakvog. Jasno pitati narod šta želi, a nakon te odluke, bez obzira na to šta mi pojedinačno o njoj mislili, izvući najbolje što je moguće za Srbiju. I, naravno, uvek sve u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ukoliko se menja stav o Kosovu, mora da se menja i Ustav, a to ne može bez većinske volje naroda.

O Ivanoviću SRAM ME JE KO SVE I ŠTA PRIČA O OLIVERU foto: EPA Bili ste bliski sa Oliverom Ivanovićem. Kako ocenjujete to što taj slučaj još nije rešen? Bojite li se da bi njegovo ubistvo moglo da ostane nerazjašnjeno? - Nisam dugo poznavao Olivera, ali smatram da smo za relativno kratak period postali dobri prijatelji. Njegovo ubistvo je pre svega velika tragedija za njegovu porodicu i najiskrenije se nadam da će ono ipak na kraju biti razjašnjeno. Išao sam na Kosovo i stao uz Olivera kad je to njemu bilo važno i kada tu skoro nikoga nije bilo, tako da mi je danas izuzetno neprijatno i sramota me kad slušam šta sa svih strana ljudi o njemu govore. Zato se trudim da na tu temu ostanem što tiši.

Kurir.rs/Katarina Blagović/Foto: Vladimir Milovanović

Kurir