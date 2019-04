DANI KADA SE POLITIČARI POSVEĆUJU SVOJIM PORODICAMA: Ko ima tvrđe jaje? Neko se u borbi kuckanjem našao sa decom, neko sa kolegama političara! PRAZNIČNI DUH VLADA!

- Pobedio je Marijan! On čovek ima domaće kokoške, verovatno je on doneo jaja - rekla je Radeta, dok je Rističević dodao: „Pobedila je moja vera.“

Milena Ivanović: Pravimo bajku za praznik

foto: Nemanja Nikolić

Milena Ivanović, udovica ubijenog lidera SDP Olivera Ivanovića, sa sinom Bogdanom (8) proslavlja najveći hrišćanski praznik u Beogradu u krugu prijatelja i porodice, koja će doći iz Kosovske Mitrovice. Iako se, kako kaže, i dalje uče da žive sa tragedijom koja ih je pogodila, učiniće sve da Vaskrs sa sinom provede u radosti uz poštovanje pravoslavnih običaja.

Potičem iz popovske porodice i tradicija se jako poštovala u našoj kući. Kada sam se upoznala sa Oliverom, onda sam to prenela i na njega. Prvi put je počeo da slavi slavu Svetog Nikolu kada je počeo da živi sa mnom. Pre toga nije slavio. A onda smo počeli i sve naše praznike da obeležavamo na poseban način. Tako je bilo i dok je Oliver bio u zatvoru. Bogdan je rano naučio da piše slova, i to sa tatom u zatvoru. I onda bi za Vaskrs napisao poruke za oca na jajima, koje smo mu tamo nosili - priseća se Milena Ivanović.

Prošli Vaskrs, koji je bio tri meseca posle atentata, bio je jedini koji nisu obeležili.

Bio je tužniji nego svi prethodni. I to vreme uskršnjeg raspusta iskoristila sam za selidbu iz Mitrovice u Beograd kako bi se Bogdan upisao u novu školu i koliko-toliko privikao na nov grad. I zato ćemo se potruditi da za ovaj Vaskrs bude veselo. Iako se sve to dogodilo. Važno je da Bogdan zna šta su naši praznici, da nauči to da poštuje i odrasta kao dobar čovek. Pravićemo bajku od praznika. On treba da odrasta u radosti - kaže ona i dodaje da je naročito veselo bilo tokom farbanja i ukrašavanja jaja:

Farbali smo u svim mogućim bojama, ja sam umetnička duša, prepuštamo se mašti. Bogdan je nekoliko oslikao, sve je uprljao i umrljao, ali to su mi najdraža jaja. Kuvali smo ih na Veliki petak i prvo skuvano smo ostavili kao čuvarkuću. U nedelju smo kod kuće, doći će moji iz Mitrovice, kao i njegovi drugari. Bogdan pobeđuje, njemu je to važno, ima taj takmičarski duh, tako da mu svi malo popuštamo.

B.B.