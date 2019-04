VELIKA ČAST: Predsedniku Srbije počasno mesto pored Si Đinpinga na ručku sa svetskim liderima (FOTO)

Radni ručak i drugo zasedanje na temu "Jačanje sinergija različitih politika i izgradnja prisnijeg partnerstva", dobra prilika za razmenu iskustva sa predsednikom Kine, Si Djinpingom, britanskim ministrom finansija Filipom Hamondom i generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešom. #Serbia #China #UK #UN #BRF2019

A post shared by Budućnost Srbije (@buducnostsrbijeav) on Apr 26, 2019 at 10:54pm PDT