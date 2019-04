VUČIĆ O SASTANKU U BERLINU: Biće teško, ali nije nam prvi put! Mi smo izabrali da se borimo za Srbiju!

Predsedik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je večeras da na sutrašnjem sastanku u Berlinu srpskoj delegaciji neće biti lako, na šta već unapred upućuju, kako je rekao, "čudni momenti" - sam format sastanka i izbor učesnika.

"Nemam ništa protiv Šareca, naprotiv, ali, zašto Šarec, a ne Dančila, zašto Plenković, a ne Orban, zašto ne Borisov", rekao je Vučić u emisiji Hit tvit na Pink televiziji.

Primetio je i da, na primer, nije pozvan Milorad Dodik, koji je, podseća, dobio najveći broj glasova građana BiH na proteklim izborima, već Denis Zvizdić.

"Sutra će svi reći da je Kosovo nezavisno, zato su i pozvani, da bi rekli kako je neodgovorno bilo razgovarati o tome šta bi Srbija mogla da dobije", rekao je predsednik.

"Zato sam i govorio o razgraničenju, da bismo nešto dobili...Sad znam da se nećemo izboriti za tu ideju", rekao je Vučić.

Kako god, delegacija Srbije biće, konstatovao je, jedina koja će govoriti protiv nezavisnosti Kosova.

"Naravno, biće teško, ali nije nam prvi put", rekao je i dodao: "Ali, kako da vam kažem, mi smo to izabrali, da se borimo za zemlju. Naše je da se borimo".

Vučić očekuje da će sutra u Berlinu biti reči o evropskoj budućnosti, zemljama EU, o proširenju...i nada se, kaže, pozitivnim signalima.

Predsednik Vučić rekao je večeras da je, pored dogovorenih projekata u Pekingu, najvažniji politički odnos koji Kina ima prema Srbiji i ponovio da je na samitu Pojas i put rekao ono što je sada već svima jasno - da su mnoge ekonomije zabrinute porodorom Kine i otuda sve pretekcionističke mere, optužbe za netransparentnost, dužničko ropstvo...

Vučić je kazao da su mnogi do pre tri godine govorili da živimo u eri globalizacije i tržišne ekonomije, a onda su, kaže, shvatili da Kina pobeduje u industriji robotike, veštačke inteligencije i u drugim stvarima, pa su onda oni koji su govorili o tržišnoj ekonomiji počeli da pričaju o transprentnosti i protekcionističkim merama kako bi zaštitili svoju proizvodnju.

"Oni optužuju Kinu da je kriva za visok javni dug pojedinih zemalja. To su neistine. Posao nas u Srbiji i svih u svetu je da vodimo računa o javnom finansijama, a to nema veze sa Kinom...Kristin Lagard sedi sa mnom zasto što zna šta smo uradili, zato što poštuje Srbiju i zna koliko je sve to bilo teško što smo sproveli", kazao je Vučić.

"Vreme je da se mi vratimo u svetske tokove, iako smo mala zemlja i da gledamo u budućnost, da razumemo šta se u svetu zbiva, da idemo za tim šta je trend", istakao je predsednik.

Ukazao je da je Azija danas na 28 odsto svetskog bruto proizvoda i da će biti 35, jer, kako ističe, ekonomija u tom delu svetu raste.

Ocenio je da je Srbija obavila veliki posao u Kini i da su se tri nove kompanije javile koje žele da investiraju u Srbiju.

"Imamo ponude za 1.200 ljudi za frabriku čeličnih žica, što ide uz Ling Long, očajan sam kada vidim, ne napade na mene, nego na one koji dolaze da investiraju".

Ono što ga čudi to je, kaže, sa kakvom strašcu neki u Srbiji nastoje da omalovaže i potkopaju sve te značajne investicije.

"Borite se za Ling Long sa Poljskom i Rumunijom, a onda Ling Long dođe u Srbiju i uloži milijardu evra, a oni vode kampanju...", rekao je on.

Upitao je zašto to radimo i zašto "sebi sečemo noge" i borimo se protiv svojih interesa.

"Zavide nam u Hrvatskoj, oteli smo Ling Long dobrom politikom i dobrim odnosima sa Kinom. 1.200 ljudi će dobiti posao", istakao je on.

Kaže i da će još jedna kompanija, pored CTF-a, doći u Pančevo, te da se najavljuju kompanije da će postojati problem radne snage.

Istakao je i da su procene MMF i Svetske banke da će Srbija u narednih pet godina biti najbolja u Jugoistočnoj Evropi.

Ponovio je da će za sedam dana biti otvoren autoput ka Severnoj Makedoniji i Grčkoj, kao i da će se uskoro završiti brojni putni pravci.

