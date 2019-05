MINISTAR RADA ZA 1. MAJ PORUČUJE: Sada je radnicima mnogo bolje, preko glave im je protesta

Da bismo poboljšali poslovnu atmosferu u društvu, moramo da se bavimo i kulturom, da imamo uređeno društvo u kome se stvari rešavaju na miran način. Da negujemo međuljudske odnose, da se unapređuje odnos ljudi prema društvu i društva prema ljudima. Moramo da se svi međusobno poštujemo. U takvim društvenim okolnostima paralelno se stvaraju i drugi, bolji uslovi, ekonomski.

Ovim rečima ministar za rad boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević u intervjuu za Kurir povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rad, opisuje trenutno stanje u poslu i društvu u Srbiji. On govori i o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji, uslovima rada, investicijama, kosovskom pitanju, ali se priseća i svog prvog posla dok je bio srednjoškolac.

Poslednjih godina za Međunarodni praznik rada, 1. maj, ljude više zanima vremenska prognoza da bi mogli da roštiljaju nego izlazak na ulice i borba za prava radnika. Zašto je to tako?

- Ima svega pomalo. Viši životni standard nosi neke druge prioritete. To je jedan mogući razlog. Drugi mogući razlog je da socijalni dijalog postoji i da možemo da diskutujemo o svemu. Ova vlada je, za razliku od nekih ranijih, otvorena za razgovor i vide se jasni pomaci. Dalje, ljudima je možda preko glave protesta i traganja za rešenjem na ulici. Ima tu svega, ali bih se zadržao na prvoj varijanti, da je ljudima sada bolje i da je došlo neko lepo vreme, kada žele da se posvete sebi i svojoj porodici.

Kako biste ocenili poslovnu klimu u Srbiji?

- Mnogo je bolja nego što je bila ranije. Uslovi rada su kvalitetniji, i to je jedan od preduslova za privlačenje stranih investitora.

Mogu se čuti komentari da se favorizuju strani investitori u odnosu na domaće. Da li je to tako?

- Upravo je karakteristika ove vlade da se ne favorizuju strani investitori, već dajemo iste uslove kao i domaćim. To je primedba onih koji se nikada nisu zaista bavili tom problematikom, niti su se raspitivali kakvi su uslovi koje dajemo. Istina je da svi imaju iste šanse.

Da li u narednom periodu možemo da očekujemo povećanje plata?

- To zavisi od nas samih.

Koga konkretno? Radnika koji rade ili vas političara koji odlučujete?

- Svih nas zajedno. Građana Srbije i nas kao predstavnika države. Koliko radimo, toliko će nam biti dobro. Kada radimo legalno, kada plaćamo poreze, mi taj novac dajemo u državnu kasu i, ako je ona puna, onda imamo sredstava i za veće plate. Sa istim kapacitetima i istim radom ne možemo da očekujemo da će se desiti nešto bolje.

Da li može da se precizira kada će biti veće plate?

- U drugoj polovini godine uvek se počinje sa razmišljanjima i analizama kako bi se napravio dobar i realan plan kada je ova tema u pitanju, a koji se može primeniti na kraju godine. Ne možemo na početku godine da dajemo bilo kakve predikcije. Septembar je prvi mesec kada počinjemo da pričamo o minimalnoj ceni rada.

Česte su pogibije radnika na gradilištima, kako to sprečiti, da li se naši radnici adekvatno čuvaju?

- Ranije smo u Beogradu imali 17-18 gradilišta, kada je i Srbija imala nezaposlenost 26 odsto, a imali smo više pogibija nego što imamo danas, kad imamo 4.000 gradilišta ili 40.000 gradilišta, a nezaposlenost je 11,3 odsto. Strašno je kada neko pogine, prošle godine su 53 radnika poginula na gradilištima, ti ljudi bi mogli da budu živi da su koristili zaštitnu opremu. Strašno je da pričamo o takvim stvarima, svaki izgubljen život je ogroman gubitak i ja neću biti zadovoljan dokle god postoje ljudi koji ginu iz nepažnje, nedostatka opreme ili zbog toga što nisu obučeni za rad. Ovu godinu je Vlada proglasila godinom bezbednosti i zaštite na radu upravo kako bismo podigli svest građana i istakli važnost korišćenja zaštitne opreme i poštovanja procedura za bezbedan rad.

SNS je svojevremeno imao i spot u kom je posebno bilo istaknuto "ne" stranačkim zapošljavanjima? Da li ih ima?

- Lako je optužiti i reći da ima stranačkog zapošljavanja, međutim, ja se s time ne bih složio. Mi cenimo samo kvalitet. Evo, daću primer kako je kod nas u Ministarstvu za rad. Ljudi se zapošljavaju prijavljivanjem na konkurse, a ja sam uveo i to da prilikom primanja na posao postoji i psihološki test kako bismo bili sigurni da je određena osoba sposobna da obavlja posao na adekvatan način.

Kako on izgleda?

- Rade ga psiholozi iz službe za upravljanje kadrovima Vlade. To je prvi kriterijum koji osoba mora da prođe nakon konkurisanja za posao i prilikom testiranja ne može joj pomoći niko. Ukoliko osoba ne prođe psihološki test, ne može da pređe na naredno testiranje po drugim kriterijumima, čak i ako je nečiji "najrođeniji i najvoljeniji i najbitniji", neće dobiti posao u ministarstvu. Ukoliko prođe psihološki test, ide na dalja testiranja i ja apsolutno ne ulazim u to ko je primljen. Kod nas je mnogo mladih počelo da radi, a ja sam ih prvi put video i upoznao kada su već dobili posao. Možete da ih pitate da li su članovi stranke i da li nekoga poznaju ili su regularno došli na konkurs i ispunili uslove i pošteno dobili posao.

Bili ste na mitingu SNS 19. aprila. Šta je taj miting pokazao?

- Pričaću iz ličnog iskustva. Na mitingu je bio i veliki broj ljudi iz Gerontološkog centra. Oni su samoinicijativno tražili da im se obezbedi prevoz jer su želeli da idu na miting. Kada sam to čuo, otišao sam da vidim da li je to zaista njihova želja ili ih neko eventualno primorava. Uverio sam se da je bila isključivo njihova želja. Mnogo ljudi mi se obratilo sa željom da im obezbedimo dolazak na miting, meni je žao što nismo svima uspeli da izađemo u susret, i voleo bih da ne budu ljuti zbog toga. Ja sam veoma ponosan što sam deo ove vlade i što sam deo tima našeg predsednika, koji ima toliko veliku popularnost, koga ljudi žele da samo vide i čuju, jer je dokazao da je najbolji, pouzdan i da je uvek tu za naše građane.

Kako vidite opoziciju? Baš tog dana kada je bio miting SNS, Dragan Đilas je osnovao Stranku slobode i pravde.

- Nije je osnovao, nego kupio od Zelene stranke.

Da li ima kapacitete da bude konkurent SNS?

- Ja bih samo proverio da li je on platio porez, ako je to kupio. Ako je dao nekome neki novac, mora da plati porez na to. Ukoliko nije kupio, treba proveriti da li je on prvo postao član Zelene stranke, pa su ga izglasali kao predsednika i promenili ime, ili se tu dogodilo nešto treće.

Na Đurđevdan, 6. maja, navršava se šest meseci otkad je Priština uvela taksu na srpsku robu. Predsednik Vučić je najavio da će tada imati sastanak sa Predsedništvom i Glavnim odborom i da je izvesno da će Prištini biti uvedene kontramere.

- On smatra da je taj period od šest meseci razuman rok, da svako razmisli šta je uradio, da prizna svoje greške i eventualno ih ispravi. Videćemo tada šta će se desiti.

Da li bi upravo Đurđevdan mogao da bude neka prekretnica za kosovsko pitanje?

- Zavisi sa kog stanovišta se gleda. Sa mog stanovišta, postoji rešenje.

Šta je rešenje?

- Ono se zove Aleksandar Vučić. Znajući ga dugi niz godina, znam da vrlo mudro donosi odluke, da uvek zna šta radi, da uvek ume to lepo da obrazloži i sa pravom idejom - šta, kako i zašto. I to uvek ima rezultat. Zato je SNS danas to što jeste. Cenjen je u svetu i u svojoj državi. Naš adut i rešenje svih problema jeste Aleksandar Vučić.

Govorilo se o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, šta vi mislite o tome?

- Mi uvek možemo da idemo na izbore ako su u interesu države i građana.

Kao šef sam strog, ali objektivan

Šta kažu za vas, kakav ste vi šef?

- Ne znam, to moraju da kažu drugi. Ali rekao bih da sam objektivan. Strog sam, zahtevan sam, ali objektivan.

Kako se radi u ministarstvu?

- Mi analiziramo rad svakog pojedinca u timu, postoji ocenjivanje. Radnici tako vide da njihov rad neko vrednuje, ali i oni koji ne rade dobro, dobijaju niže ocene od petice, ali imaju šansu da se više potrude ukoliko žele to da promene.





Prvi put sam radio da

bih kupio muzički stub Da li se sećate svog prvog posla?

- To je bilo kad sam završio srednju školu, 1988. godine. Trebalo je da idem u vojsku u septembru, i to je bio period između srednje škole i fakulteta. Od svog oca sam tražio muzički stub, to je tada bilo vrlo popularno. I on je rekao: "Ja ću ti naći posao preko omladinske, pa kad zaradiš novac, možeš da ga kupiš. Ako ti zafali, ja ću ti dodati." Ja sam prihvatio to. Kada sam zaradio novac, on mi je rekao: "Hajde, idemo sad da kupiš muzički stub", a ja sam odgovorio: "Pa čekaj, nemoj sad, idem u vojsku, pa kad se vratim..." Pamtim da mi je rekao: "Vidiš, kako sad kad su tvoje pare, razmišljaš o tome da li ćeš racionalno da ih potrošiš ili ne. A kad su bile moje, onda nisi razmišljao." I sada kada treba nešto da kupim, razmišljam da li mi stvarno treba ili ne.

A kako vaspitavate svoju decu?

- Isto tako. Da budu štedljivi, racionalni i da se kreću u okvirima koji su mogući.

