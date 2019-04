HAŠIM TAČI POSLE SASTANKA S MOGERINI: Nema dogovora dok se SAD ne uključe, jer se EU pokazala nesposobnom

Predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači izjavio je posle sastanka sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Federikom Mogerini u Berlinu da pregovori ne mogu biti bez SAD, ali da je Kosovo spremno za bezuslovni dijalog i bez uslovnog načina.

"Uloga Sjedinjenih Država je bila, jeste i ostaće nezamjenjiva. Nema dogovora dok se SAD ne uključe, jer se EU pokazala nesposobnom" rekao je Tači i dodao da da EU nije jedinstvena i ne može da reši problem Kosova, već to može samo SAD.

Tači je zapretio novim merama, ako Srbija, kako kaže, nastavi da bude agresivna.

Tači je ponovio i da će tražiti da se Preševo, Bujanovac i Medveđa priključe Kosovu.

Na pitanje da li će danas razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Tači je rekao: "Naravno".

On je dodao da je sastanak sa Mogerini bio veoma dobar kada su razgovarali o obavezama Kosova prema Evropskoj uniji.

"Ponovio sam neophodnost što skorije liberalizacije viznog režima i da je Kosovo implementiralo sve neophodne kriterijume za liberalizaciju, tako da ih je 95, dok druge zemlje u regionu nisu implementirale više od 55. To je bio dvostruki standard. Liberalizacija nije dar ili nagrada, ali to je nešto što zaslužujemo, da smo dobili bitku, a to je nepravda i kazna koja se čini na Kosovu", rekao je Tači, javlja Indeksonline

