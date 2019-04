VESELJE KOD LIDERA NARODNE STRANKE: Vuk Jeremić slavio u luksuznom restoranu

Vuk Jeremić, lider Narodne stranke, i njegova supruga Nataša Jeremić proslavili su u ponedeljak godišnjicu braka u jednom poznatom beogradskom restoranu, saznaje Kurir.



Reč je o jednom od najluksuznijih lokala u gradu, a nalazi se na Kalemegdanu. Izvor našeg lista navodi da je bračni par Jeremić, pored godišnjice braka, slavio i prvi rođendan ćerkice Sofije.

foto: Kurir

- Svečani ručak, to jest proslava bila je u jednom od najskupljih restorana u gradu. Najjeftiniji meni po osobi u tom restoranu košta 59 evra - kaže izvor našeg lista i dodaje:



- I Vuk i Nataša obožavaju taj restoran i moglo se očekivati da će njega i izabrati za svečanost. Kako je to i proslava godišnjice, ali i prvi rođendan ćerkice, nisu žalili novca.

foto: Kurir

O luksuznom načinu života lidera NS Kurir je već u nekoliko navrata pisao. Jeremić puši neke od najskupljih kubanskih cigara - „kohiba behike 56“, čija je cena po kutiji i do 1.400 evra, to jest 170.000 dinara, kao i „romeo i julija“, čija je cena po kutiji 1.500 evra - 180.000 dinara. Jeremićeva strast su i ekskluzivna vina, omiljeno mu je vino čija je cena 350 evra po flaši (u restoranu), to jest 41.000 dinara. „Koka-kola“ se za Jeremića dostavlja specijalno čak iz SAD i te limenke stoje u posebnom frižideru u stranci i niko ne sme da ih dira. Lideru NS se često dostavlja doručak na kućnu adresu, nekad je to sportski doručak, nekad fit ili mesni, o čemu je naš list pisao.



Proslavi je prisustvovao uži krug prijatelja i rodbine Jeremića, a među zvanicama je bio i potpredsednik NS Miroljub Aleksić, kao i voditeljka Sandra Čerin, nekad Lalatović.



Kurir.rs/E. K./Foto: Kurir

