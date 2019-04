VUČIĆ POSLE BERLINA: Ne mislim da je bilo šta propalo... A, da li očekujete čuda? Čuda se u životu ne dešavaju

"O sastanku sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Federikom Mogerini i očekivanjima od večerašnjeg sastanka o Zapadnom Bakanu" - predsednik Vučić u Berlinu, sa srpskim i stranim medijima. #Serbia #EU #WB

