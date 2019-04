VUČIĆ U BUNDESTAGU: Sastanak sa Krihbaumom

"Imajući u vidu značajnu ulogu Bundestaga u evropskoj politici SR Nemačke, samim tim i po pitanju evrointegracija Srbije, od velike važnosti je redovna razmena mišljenja i kontinuirano informisanje poslanika o procesu pristupanja Republike Srbije EU, kao i o zastoju u dijalogu sa Prištinom". - predsednik Vučić i predsednica Vlade Brnabić sa predsedavajućim Odbora za evropske poslove Bundestaga Ginterom Krihbaumom. #Serbia #Germany #EU

