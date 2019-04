VUČIĆ O TOME ŠTA SE DEŠAVALO U BERLINU IZA ZATVORENIH VRATA: Pozicija Srbije snažnija nego ranije, a Tači i Haradinaj pričaju sve najgore jedan o drugom

BERLIN - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je moralna i politička pozicija Srbije posle samita u Berlinu snažnija nego ranije i da smo u mnogo boljoj poziciji nego neki drugi, ali da nas čeka teško vreme i mnogo problema.

Vučić je istovremeno, komentarišući jučerašnje neumerene zahteve Prištine, da "naša pozicija ne zavisi od njih, ali da njihova pozicija potpuno zavisi od nas".

Utisak svih ljudi sa kojima je danas razgovarao je, preneo je Vučić novinariuma Vučić je novinarima u Berlinu, posle sastanka sa nemačkim poslanicima, da je Srbija na samitu bila odgovorna, ozbiljna, želeći da doprinese snaženju i stabilizaciji regiona, a ne daljem urušavanju i eskalaciji sukoba.

"Naša moralna i politička pozicija danas je snažnija nego juče, ali nas u budućnosti, i zbog teške sitaucije, čeka još mnogo problema sa kojima ćemo morati da se suočavamo", rekao je Vučić.

On je dodao da su neki mislili da je moguće doći do rešenja bez Nemačke i Francuske, ali da to nije realno.

Dodao je i da je video "junačenje" nekih ljudi posle skupa, da se govorilo da je na stolu bila i tema međusobnog priznanja, na šta je, kaže, mogao samo da se nasmeje.

"Oni vode spoljnu politiku tako da bi se dodvorili svojim biračima, a takvi nikad ne mogu da vode spoljnu politiku na dobar način. To rade još neki drugi u regionu", rekao je Vučić.

Pozicija Srbije ne zavisi od Prištine, ali Priština ne može ništa bez nas, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući nerealan nastup i ambiciozne zahteve Prištine na samitu u Berlinu.

"Izvinite, šta vi ustvari hoćete od Srbije? Da vam Srbija ispuni sve želje, a da dobije šta? Vaše priznanje? Šta će nama vaše priznanje", preneo je Vučić novinarima deo dijaloga koji je juče vodio sa Hašimom Tačijem.

foto: Printscreen Pink Tv

Upitan da prokomentariše izjavu Hašima Tačija, posle sinoćnjeg sastanka, da su podela Kosova i ZSO sa izrvšnim ovlašćenjima "mrtve ideje", Vučić je ironično prokomentarisao da "ako Tači kaže, Tači sve zna".

On je ponovio da su predstavnici Prištine juče govorili na taj način - da neće biti nove Republike Srpske, da nema ZSO sa izvršnim ovlašćenjima, da nema podele...

"Ja sam ih pitao - da li ste to sami smislili ili vam je neko pomogao?", rekao je Vučić i dodao da je podsetio predstavnike Prištine na činjenice koje oni previđaju: "Srbija je priznata zemlja, pola sveta je priznaje kao suverenu zemlju sa celovitom teritorijom, i da je, iako je deo sveta priznaje kao suverenu državu bez Kosova, u Ujedinjenim nacijama priznata kao suverena zemlja sa celovitom teritorijom".

"A, gde ste vi priznati i šta bi to nama trebalo od vas", konstatovao je predsednik Srbije.

"Rekao sam im doslovce - 'nikada ne možete da postanete ništa, nikakva konsolidovana država, bez Srbije'. Umesto da vi molite nas, hoćete da mi molimo vas, jer nam je stalo do mira i stabilnosti i zato što imamo ozbiljnost i odgovornost", preneo je Vučić deo razgovora sa sinoćneg sastanka.

Ponovio je da je bio začuđen i da ih je upitao šta će oni tim povodom da urade.

"Ništa, oni blenu u plafon i šta drugo da urade. A, onda izađu napolje i pričaju te herojske priče", primetio je Vučić.

foto: Printscreen Pink Tv

Istakao da je potrebno da se ponašamo odgovorno, jer bi, zbog onoga što bi im on inače rekao, uz mnogo teže reči, cenu platili Srbi sa Kosova i Metohije.

"A, to ne smem da radim. Lako je meni sa njima, ali nije lako onima koji treba

sa njima da žive", podvukao je Vučić.

Kada je o reč o zaključcima sa sastanka, kako su danas nazvani na sajtu nemačke kancelarske službe, Vučić je rekao da su to zaključci kopredsedavajućih, i to pripremljeni mnogo ranije.

"Nismo se mi o tome izjašnjavali, niti govorili o tako nečemu", rekao je Vučić.

Dodao je da su svi susreti u Berlinu, i sa nemačkim poslanicima, važni jer ti ljudi poštuju ozbiljnost i odgovornost.

"Važno je da se ponašamo civilizovano, pristojno, ozbiljno i odgovorno, državnički, a mislim da se jesmo tako ponasali juče", rekao je Vučić.

Na pitanje o tome što se Ramuš Haradinaj nije sastao juče sa Federikom Mogerini, već sa Ričardom Grenelom, ambasadorom SAD u Nemackoj, Vučić je rekao da je i Tači bio kod Grenela, i da je to "interesantno", ali da nema ništa protiv, a da je naša delegacija ispoštovala domaćine.

"Sastali smo se i sa Mogerini, poštujemo Merkel i Makrona i važno je da takvo poštovanje pokažemo, jer se mi nalazimo na evropskom putu", rekao je Vučić.

foto: Printscreen Pink Tv

Srbija u Berlinu štitila svoje interese

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Berlinu, na pitanje novinara šta je to Srbija postigla u Berlinu, odgovorio da je Srbija štitila svoje interese.

"Ne znam šta mislite da može da postigne i čime to merite? Ako merite ugledom, onda mislim da smo stekli još ugleda kao odgovorno i ozbiljno rukovodstvo, da smo u tom moralnom smislu u mnogo boljoj poziciji nego neki drugi. Ali, da to ne tumačim ja, to sam čuo i od nekih mojih veoma važnih sagovornika od jutros", rekao je Vučić.

Ali, kaže Vučić, nama ostaje taj veliki, najveći problem koji imamo za budućnost - sve ovo o čemu mi govorimo su taktičke stvari, a strateški mi moramo da gledamo kako da rešavamo problem za budućnost, da se naša deca ne bi time bavila.

"Ako mislite da je nerešavanje problema najbolji put za rešavanje problema, ja mislim da je to nemoguće i da to ne postoji jer je samo pitanje kada će iz ekspres lonca da izbije proključala voda. Važno je da mi razmišljamo o tome kako da pronađemo kompromisno rešenje i koji su najbolji modusi za to", istakao je Vučić.

Ali, ističe Vučić, ne možete da pronađete rešenje ako nemate ni dijalog, ako neko neće da ukine takse.

"Sinoć smo mi prihvatali različite varijante, fleksibilne za nastavak dijaloga, jedino što nismo mogli je neukidanje taksi. To sam rekao i pre dolaska ovde", kaže predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, takse nisu samo rušenje CEFTA i S SP, već i elementarnih civilizacijskih normi koje govore o neophodnosti slobodnog protoka roba, usluga, kapitala i ljudi.

"To je nešto što postoji svuda u svetu. Ko ste vi da to ograničavate? Vi ste to potpisali 2006. Juče sam to rekao, 2008. godine, i nije važno ko je bio na vlasti Srbija, nije uvela nikakve takse iako je neko doneo deklaraciju o proglašenju nezavisnosti na njenoj teritoriji. Oni su otcepili deo teritorije Srbije, Srbija ni takse nije uvela, zato što je poštovala CEFTA sporazum. Mi ništa nismo uradili protiv njih, a oni su uveli takse protiv Srbije", kaže Vučić.

Niko ne razume ni kako, ni zašto - da bi oni mogli između sebe da se tuku i da stiču popularnost u Prištini i da gledaju ko će duže da vlada, kaže Vučić i dodaje da ne veruje da je to bila njihova samostalna odluka.

"Ne mislim da je u to umešan Grenel (američki ambasador u Nemačkoj sa kojim su se juče sastali Tači i Haradinaj). Ali, neki ljudi sasvim sigurno jesu, a svoje sumnje i polusaznanja i saznanja ne mogu da podelim sa vama", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir