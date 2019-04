KANDIDATI SRPSKE LISTE POD REDNIM BROJEM 62: Kampanja traje od 13. do 17. maja

PRIŠTINA - Centralna izborna komisija na Kosovu i Metohiji izvukla je danas redosled nastupa stranaka na izborima za gradonačelnike četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije.

Prema tom redosledu, Kandidati Demokratske partije Kosova nastupiće pod rednim brojem 61, sledi Pokret Samopredeljenje pod rednim brojem 60 i Srpska lista pod rednim brojem 62, preneo je Telegrafi.

Kandidati srpske liste su: Za Opštinu Zvečan - Vučina Janković, Leposavić - Zoran Todić, Severna Mitrovica - Goran Rakić i Zubin Potok - Srđan Vulović.

Vanredni izbore za gradonačelnike četiri srpske opštine na severu Kosova zakazani su za 19. maj.

Danas glasački listići, kampanja od 13. do 17. maja

Posle redosleda kandidata sledi sastavljanje biračkog spiska i kampanja koja će trajati od 13. do 17. maja. To je za Novosti potvrdio srpski član Centralne izborne komisije Stevan Veselinović, koji kaže da su za izbore zakazane za 19. maj do sada potvrđeni kandidati tri politička subjekta - Srpske liste, Demokratske partije Kosova Hašima Tačija i Samoopredeljenja.

Veselinović podseća da je Panel za žalbe odbio da uvaži zahtev članova CIK iz Samoopredeljenja da ne prihvate kandidaturu predstavnika Srpske liste.

Predstavnici Srba sa KiM naglašavaju da je namera članova CIK iz pokreta Samoopredeljenja bila da diskredituju Srpsku listu sa ovih izbora, jedinu srpsku političku partiju, kako bi makar i sa minimalnim brojem birača, albanski kandidati preuzeli vlast u većinskim srpskim opštinama.

"Srpska lista je jedina srpska partija koja je predložila svoje kandidate za predsednike opština i to - Gorana Rakića za severni deo Kosovske Mitrovice, Zorana Todića za Leposavić, Vučinu Jankovića za Zvečan i Srđana Vulovića za Zubin Potok", naveo je Veselinović.

(Kurir.rs/Tanjug/Večernje novosti/Foto: Ilustracija)

Kurir