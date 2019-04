NEMAČKI ANALITIČAR BODO VEBER: Cilj samita u Berlinu bio je resetovanje dijaloga,o sporazumu tek na jesen

BEOGRAD - Nemački analitičar Bodo Veber, dobar poznavalac prilika na Balkanu, uveren da će pravi pregovori oko Kosova početi tek na jesen, kada na dužnost stupi nova Evropska komisija, a da ideja jučerašnjeg samita u Berlinu nije bila traženje konačnog rešenje, već - pokušaj resetovanja dijaloga.

foto: Printscreen Tanjug

"I kancelarka Angela Merkel,je juče novinarima rekla da ideja nije bila da se dođe do nekih konkretnih rezultata, već da je to početak, pokušaj nekog resetovanja dijaloga i pregovora o konačnom i sveobuhvatnom sporazumu", podseća Veber za Tanjug.

On kaže da juče nije bio ni vreme, ni mesto da se počnu ti pregovori i veruje da ih verovatno neće biti ni u Parizu 1. i 2. jula .

"Biće to pripremni teren da se posle leta, kad se odredi naslednik Mogerini, ozbiljno krene u pregovore i to u okviru u kojem će biti jasno da ovog pravca koji je postojao u prethodne dve godine neće biti", kaže Veber i dodaje da će se u" tom kontekstu sigurno naći rešenje za ukidanje taksi", On ocenjuje da su pregovori "zaglavljeni", jer su poslednje dve godine potrošene na, kako kaže, "sulude ideje i planove", poput razmene teritorija.

"To nije išlo i sada se radi na traženju načina- kako napraviti zaokret i kako ponovo pokrenuti te pregovore", smatra Veber i dodaje da je proces resetovanja dugotrajan i da se neće desiti preko noći.

foto: Printscreen Tanjug

Ako je neko to očekivao,kaže Veber, a da ne veruje da je to Beograda, da će odmah doći do ukidanja taksi ili da je razgraničenje, razmene teritorija i da je to osigurano, on je sada sigurno razočaran.

"Nije to bio cilj, već je cilj bio da dođe do početka nekih novih razgovora, do dijaloga", kaže Veber i ponavlja da će pravi pregovori početi tek kad na dužnost stupi nova Evropska komisija, odnosno na jesen.

On je uveren da je obnavljanje dijaloga moguće i smatra da je evropska predstavnica Federika Mogerini, kao posrednik u dijalogu, najveći krivac za to što je dijalog u protekle dve godine otišao u pogrešnom smeru.

"Radi se o pokušaju dva učesnika iz regiona na stranputicama tog dijaloga u prethodne dve godine - Vučića i Tačija - da dođu do neke vrste preokreta", smatra Veber i dodaje da će oni morati sada da naprave neki preokret".

Ono što je trebalo zaista da bude završni deo dijaloga,smatra on, su pregovori o sveobuhvatnom, održivom sporazumu, nekoj vrsti mirovnog sporazuma koji će omogućiti potpunu normalizaciju odnosa i koncentrisati se na životna pitanja, od imovine i pitanja nestalih do položaj i sudbine kosovskih Srba.

foto: Printscreen Tanjug

Zaokret zahteva određeno vreme, a oba učesnika su, kako ocenjuje Veber, "u pogrešno vođenim pregovorima, puno "uložili u pravac" koji se sada, po njegovom mišljenju "na sreću, zaglavio".

Sada, dodaje, treba napraviti neki manevar, jer kako on tumači " oba pregovarača, i Srbije i Prištine, moraju nekako sačuvati obraz, nekako se izvući "da ne bi izgubili ugled na domaćem terenu" i tek onda će, veruje, biti mogući neki suštinske pregovori.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir