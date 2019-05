ĐURIĆ: U Srbiji neće biti ni Majdana, ni Karakasa! Vlast se neće osvajati na ulici

BEOGRAD - Potpredsednik Glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Marko Đurić izjavio je danas da u Srbiji neće biti ni Majdana ni Karakasa, i da se vlast neće osvajati na ulici, već da je razgovor sa opozicijom jedino moguć u institucijama, u parlamentu.

On je na konferenciji za medije rekao da su licemerne optužbe predstavnika opozicionog Saveza za Srbiju (SZS) da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić protiv dijaloga sa opiozicijom, i podetio da su oni ponavljali da nema dijaloga s "najvišim, demokratski izabranim predstavnicima Srbije".

"Oni su svuda, noseći fantomke i vešala slali poruke da nisu za dijalog u demokratskim institucijama, da nisu za izbore. Ti isti ljudi koji su ponavljali da neće razgovor sa Aleksandrom Vučićem, danas optužuju predsednika Srbije da ne želi dijalog", naglasio je Đurić.

Dodao je da će SNS nastaviti da raskrinkava "žute lokalne tajkunske siledžije u Šapcu, Paraćinu, Starom gradu" koji, kako kaže, na najgori mogući način izvrgavaju ruglu institucije skupštine opština i lokalnih samouprava.

Vučić u Berlinu dobio dobio priliku da iznese stav Srbije Đurić je zahvalio danas u ime vladajuće stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vucića organizatorima samita u Berlinu, Angeli Merkel i Emanuelu Makronu, jer su, kako kako je rekao, na vrlo ozbiljan način pripremili taj samitu i dali priliku Vučiću da iznese poziciju Srbje. "Hvala im na prilici da Srbija i predsednik iznesu pozicije Srbije. Ono što je rezultat, ono što je ostalo kao utisak, to je prilično jasna slika o tome šta nam ko u regionu misli i kako ko u regionu namerava da se odnosi prema Srbiji i njenim interesima, i pravima i položaju Srba u regionu", istakao je Đurić. On je ocenio da je nažalost bilo malo pozitivnih poruka na samitu, već naprotiv, pošto su poruke iz Prištine i Tirane bile "praktično jezive", potpuno protiv dijaloga i ciljeva, kao što su normalizacija odnosa i drugi ciljevi. "Mnogo je jasnije nakon samita u Berlinu kakve su prave namera pojedinih lidera u regionu i prave namere pojedinih država", naveo je Đurić. "Ucenjuju radnike lokalnih samouprava gubitkom posla da moraju da prisustvuju njihovim mitinzima. Oni su zarobili lokalne samouprave i pretvorili ih u tajkunski servis. Koriste opštinske resurse da se vrate na vlast. Taj film neće gledati", rekao je Đurić.

Kako kaže, predsednici lokalnih saouprava u Starom gradu, Paraćinu, Šapcu ne treba da se iznenade ako građani na njihovo ponašanje odgovore protestima u tim opštinama i gradovima.

"Njihov pravi motiv je da zgrabe vlast, da dođu do državne kase koja se oporavlja. To je glavni razlog zašto jurišaju na ulicama. To nije juriš samo na institucije, to je juriš na državnu kasu", zaključio je Đurić.

(Kurir.rs/Tanjug)

