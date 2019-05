ŠOK! DA LI STE IKADA ČULI KAKO SRPSKI GOVORI AMBASADORKA KINE: Za nevericu, čisto i skoro bez akcenta! (VIDEO)

"Sa ponosom mogu da kažem da spajamo dve obale u narednih sedam dana i da smo prešli Kolubaru i Savu. Ovaj most znači život za celu zapadnu, ali i centralnu Srbiju. Zahvalni smo našim kineskim prijateljima jer bez njih mi ovaj posao nikad ne bismo završili." - Predsednik Vučić u obilasku radova na izgradnji mosta preko Save i Kolubare na deonici autoputa od Surčina do Obrenovca, na Koridoru 11 koji gradi kompanija China Communications Construction.

A post shared by Budućnost Srbije (@buducnostsrbijeav) on May 3, 2019 at 2:28am PDT