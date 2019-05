MOMIR BULATOVIĆ TVRDI: Sloba i Mira nisu naručili NIJEDNO UBISTVO! ČITAJTE U KURIRU

Momir Bulatović, bivši predsednik Crne Gore, premijer SRJ i počasni predsednik Udruženja Sloboda, koje se bavi očuvanjem političke baštine Slobodana Miloševića, smatra je Miloševićeva porodica nepravedno progonjena.

On u intervjuu za Kurir ističe da se s bivšim predsednikom Srbije i Jugoslavije po političkom i državničkom kapacitetu, kao i istorijskoj ulozi, niko od njegovih naslednika ne može meriti osim aktuelnog predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Miloševiće sam upoznao bolje kada nisu bili na vlasti nego kad su bili i onda sam ubeđen - do tačke da bih položio i svoj život - da oni nisu naredili ubistvo nijedne osobe. Možda sam ja naivan, ali sve što znam iz dugih razgovora je da su oni bili jedna normalna porodica. Prosto, Milošević je bio državnik, 13 godina ima kako on nije više među živima, a u politici ga ima više nego Koštunice, Tadića i Tome Nikolića zajedno. Kod Aleksandra Vučića prepoznajem elemente vođenja državne politike, i onda se naslanjam na Rezoluciju 1244, koju je stvorio Slobodan Milošević, i molim se da Aleksandar Vučić uspe da realizuje sve to. A između njih dvojice vidim samo prazan prostor - kazao je Bulatović u Intervjuu nedelje.

Šta je još otkrio bivši premijer SRJ čitajte u novom broju Kurira!

