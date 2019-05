RASIM LJAJIĆ O MOGUĆEM REAGOVANJU BEOGRADA NA TAKSE: Dnevno gubimo milion evra, razmatramo različite vrste kontramera

NOVI SAD - Šteta od taksi koje je Priština uvela na srpske proizvode je ogromna, i u ekonomskom i u političkom smislu, rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Kako je rekao za RTV, Srbija razmatra uveđenje kontramera Prištini, ali bi, prema njegovim rečima, najbezbolnije rešenje bilo ukidanje taksi.

Osim što je prištinska taksa u potpunosti blokirala pregovore Beograda i Prištine, zbog te odluke, srpska privreda na dnevnom nivou gubi milion evra, rekao je Ljajić. Potvrdio je i ono što je rekao Hašim Tači – u južnoj pokrajini „procvetao je šverc".

"Da, procvetao je šverc. Ali, ko švercuje? Ne švercuje sigurno neki trgovac iz Novog Sada, švercuju naravno albancki trgovci i uvoznici, koji tu robu verovatno prevoze ili iz Albanije ili Makedonije ili iz Crne Gore. Radi se o našoj robi koja se potpuno legalno prevozi i prodaje na tim tržištima", rekao je Ljajić.

Na pitanje da li i kakve kontramere Beograd planira da uvede Prištini, Ljajić kaže da se već duže vreme razmatraju različite opcije, ali da do sada one nisu sprovedene, jer bi se, kako je rekao, veoma brzo zaboravilo ko je prvi uveo takse i od koga je sve to poteklo.

"Rešenje je da se te takse ukinu i da se sve vrati na početak, ali razmatramo različite opcije, čak i različite vrste kontramera, iako bismo na svaki način želeli da to izbegnemo. Ali, ukoliko ove takse i dalje traju, svakako neke korake moramo preduzeti", dodao je Ljajić.

A iz kosovskih medija stižu spekulacije da je predsednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji otputovao u Hag, na poziv Specijalnog tužilaštva koji istražuje zločine pripadnika takozvane OVK-a. On to negira, tvrdeći da se nalazi u Ljubljani, a prištinski mediju ukazuju na kontradiktorne izjave u vezi sa njegovim mogućim odlaskom u Hag.

