VUČIĆ UŽIVO NAJAVIO NOVU VELIKU INVESTICIJU: Jedna velika i moćna kompanija izabrala je baš Srbiju! Za 10 dana otvaramo i Grdelicu! Svaki političar bi voleo da isplaćuje platu od 2.000 evra, ali nema od čega! Mora da se zaradi!

BEOGRAD - Za 10 dana otvaramo Grdeličku klisuru i kompletan južni krak Koridora... Mnogo sam i srećan i ponosan, mnogo se radujem... - rekao je predsednik države Aleksandar Vučić u televizijskom uključenju uživo iz Predsedništva na Andrićevom vencu istovremeno najavljujući veliku i važnu investiciju u Srbiji o kojoj će se više znati već u utorak.

Predsednik je objasnio da je reč o investiciji koja će pokazati da naši radnici umeju da rade i najfinije stvari a da nisu samo jeftina radna snaga, što mu je posebno drago kao i da će tu biti takođe posla za veći broj ljudi.

- Ne smem zasad da otkrijem ko je to, ne smem da ugrozim investiciju, naljutiće se investitori - dodao je on i naglasio da je to jedna velika vest, da je to signal drugim investitorima da je jedna velika i moćna evropska kompanija izabrala baš Srbiju.

foto: TV Pink Printscreen

- Tu će biti zaposleni i plaćeni veoma dobro inženjeri, naši najškolovaniji ljudi... a fabrika će biti u blizini Beograda, južnom Banatu ili u Sremu. Mislim da je Pančevo i okolina Pančeva za njih idealno mesto. Govorićemo o tome u utorak. Mnogo sam radostan zbog toga, jer će to pokazati Evropi i svetu da možemo da radimo najfiniju tehnologiju, a ne ono što bi zahtevalo nikakvo znanje i samo radnu snagu. To će promeniti poziciju Srbije na mapi najvažnijih investicionih destinacija na starom kontinentu. Ponosan sam i srećan zbog toga", rekao je Vučić dodajući da ima mnogo ljudi koji žive siromašno, ali da vide da sve ide nabolje kao i da se "uvek žale najbogatiji".

On je istakao da su velika ulaganja s velikim izvoznim potencijalom, ono što popunjava budžet i daje novac da se povećaju plate i penzije i da se grade novi putevi i pruge.

Povećanje plata, posebno medicinskim sestrama

Vučić je ponovo najavio povećanje plata u javnom sektoru, pre svih medicinskim sestrama kako bi se zaustavio njihov odlazak, kao i da je to moguće samo uz otvaranje ovako velikih fabrika i ovako velike investicije. Biće povećanja plata i lekarima, vojnicima, policajcima, učiteljima, prosveti...

- Svaki političar bi voleo da isplaćuje platu od 2.000 evra, ali nema od čega! Ne može, mora da se zaradi - dodao je on i pojasnio da mnogi misle da je u politici važna tehnika, ali da nije tako.

foto: TV Pink Printscreen

- U politici je važan plan... program, ono što imate da ponudite građanima, a ne decibeli i ova vika koju čujete - rekao je osvrnuvši se na, kako je kazao, šatorovanje na ispred zgrade Predsedništva, u Pionirskom parku, u kojem je za vikend MUP inače planirao druženje posvećeno najmlađima i to sa policijskim službenim psima, konjima, ponijima u malom padoku... Taj najavljivani događaj je otkazan, podsetio je predsednik, zbog najave učesnika protesta da će na tom mestu u centru Beograda postaviti svoje šatore.

(Kurir.rs)

Kurir