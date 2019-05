HARADINAJ I TAČI POLUDELI Ubijali i proterali Srbe, a Srbiju terete za genocid

Kosovski lideri, inače bivše vođe zločinačke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Ramuš Haradinaj i Hašim Tači, ne odustaju od sumanutih poteza pošto su posle uvođenja takse na srpske proizvode otišli korak dalje - kosovska skupština pripremila je nacrt rezolucije kojom će od vlasti u Beogradu zatražiti da "priznaju počinjen genocid" na Kosmetu (1998-1999).

U nacrtu se navodi potreba da u Beogradu sarađuju kako bi kaznili kriminalce i nadoknadili načinjenu štetu.

Teroristi se peru



Prvi put se u istoriji dešava da teroristi čije su ruke krvave do lakata zbog zločina, u ovom slučaju nad Srbima, optužuju državu za genocid, ocenjuju sagovornici Kurira. I dalje 200.000 proteranih Srba ne može da se vrati na svoja ognjišta na KiM.

Cilj suludog poteza Prištine jeste da onemoguće nastavak dijaloga, koji bi za njih bio poguban jer ne žele postizanje kompromisa. Drugi razlog je, kako objašnjavaju, pokušaj da odlože procesuiranje svojih lidera Ramuša Haradinaja, Hašima Tačija, Fatmira Ljimaja, Kadrija Veseljija pred Specijalnim sudom za ratne zločine OVK.



Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže su lideri u Prištini potpuno izgubili kompas jer su sa KiM proterani Srbi, a ne Albanci.

- Oni čije su ruke krvave do lakata pričaju o genocidu? Ako je neko vršio zločine na KiM, onda su to Haradinaj, Tači i ostali teroristi OVK! Izgleda da su oni u tolikoj panici zbog Specijalnog suda za ratne zločine pred kojima treba da odgovaraju vođe OVK da više ne znaju šta rade - navodi Dačić i dodaje da prištinskom ludilu nema kraja.

- Ta tzv. rezolucija neće imati nikakvog efekta. Taj potez, uz sumanute takse, jasan je pokazatelj da njima nije stalo ni do pregovora ni do kompromisa.

Zabranjena istina



Ministar odbrane Aleksandar Vulin tvrdi da Priština tzv. rezolucijom pokušava od srpskih žrtvi da napravi zločince, a da politički dijalog učini trajno nemogućim.

- Znaju Šiptari da je svaki razgovor poguban za njih i njihovu lažnu državu, zato će sve uraditi da prekinu dijalog. Ali da za to Srbija bude kriva. Da bi opravdali otcepljenje, Šiptarima nije dovoljan samo Vuk Jeremić, potrebno im je da se pravdaju zločinima Srba. Ni do sada im nije bilo teško da lažu, pa zašto bi sada prestali. Šiptari moraju da donesu rezoluciju kojom zabranjuju istinu - kaže za Kurir Vulin.



Bivše vođe OVK, kako ističe, čine sve da bi sakrile hiljade pobijenih Srba, Roma, Aškalija, Goranaca, Egipćana, Turaka, Šiptara koji nisu hteli u OVK:

- Da bi sakrili braću Mazreku i ubijanje dece u Klečkoj, da bi zabranili da se pita ko je pobio žeteoce u Starom Grackom, ko je streljao decu u Goraždevcu na reci Bistrici, da niko ne bi smeo da pita ko je odsekao glavu monahu Haritonu, da niko više ne kaže da je Račak strašna laž.

Dokazima protiv laži Američki kongresmeni

u borbi za srpske interese Predsednik Radne grupe za prikupljanje dokaza o zločinima OVK Milovan Drecun kaže da je rezolucija potez očajnika i budalaština. foto: Stefan Jokić

- Svima je jasno da nije izvršen nikakav genocid nad Albancima, već da je postojao i da i dalje postoji genocidni plan terorističkog OVK da svi Srbi budu odstranjeni sa KiM proterivanjem, ubistvima... I na sve te njihove prazne i naduvane priče i laži odgovorićemo tako što ćemo preko Srpskog kokusa u američkom Kongresu organizovati prezentaciju u SAD pred kogresmenima i senatorima o zločinima OVK nad Srbima. Uz prikupljene dokaze povešćemo i svedoke.

Inače, Srpski kokus ima 26 članova, 21 iz Predstavničkog doma i petoro senatora.

