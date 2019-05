VUČIĆ U TIRANI: Kurti mi neće određivati gde sam persona non grata! (VIDEO)

- Priča o mini Šengenu između Prištine i Tirane je nemoguća, to pokazuje da se sve vreme pozivaju na Evropu i da to koriste kao pokriće. To pokazuje da od Sofijskog sabora Albanci ne osećaju tu vrstu podrške od evropskih sila i to nama pravi probleme - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Tirani.

Kako jer istakao, Albanci su uspeli da pričama o nacionalnom ujedinjavanju naprave da to bude normalno, jer o tome stalno pričaju.

- U skladu sa tim mi ćemo razmatrati kako da reagujemo u budućnosti. Ja mislim da je najvažnije da se ponašamo mirno i staloženo. Razgovarali smo i o evropskom putu Srbije i o unutrašnjim stvarima koje treba da završimo - naveo je Vučić.

On kaže da je danas nedvosmisleno rekao da ukidanje taksi nije nikakav poklon Srbiji.

- Ja sam danas nedvosmisleno rekao da niko ne može da pomisli da je ukidanje taksi poklon Srbiji. Mi smo već izgubili 300 miliona evra. Albanska dijaspora daje mnogo više novca nego što mi dajemo, kada imate posla sa takvim ljudima, mislim da naš posao nije lak, ali da u krajnjoj liniji dobrom politikom jedino možemo da sačuvamo naše interese.

- Nisam video nigde Kurtija. On mi neće određivati gde sam persona non grata. Te igre neka ostave za svoje lokalne domene. Mogu da rade šta hoće.

Kurir